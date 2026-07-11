Suspendida la conexión por catamarán entre Cádiz y El Puerto para este sábado por una avería

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CÁDIZ 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de El Puerto de Santa María se han suspendido para este sábado, 11 de julio, a causa de una avería.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se prevé la suspensión de los servicios para esta jornada. En cambio, el servicio marítimo entre Cádiz y El Puerto de Santa María opera con normalidad según los horarios establecidos.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Algeciras y Tánger (Marruecos).