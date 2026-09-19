Suspendida la conexión por catamarán entre Cádiz y Rota para este sábado por motivos técnicos

Archivo - Imagen de catamaranes. - FIRA DE BARCELONA - Archivo

CÁDIZ 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se han suspendido para este domingo, 19 de septiembre, debido a problemas técnicos.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se prevé la suspensión de los servicios hasta las 20,55 horas del próximo domingo 20. Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados desde Cádiz hasta Rota.

En cambio, el servicio marítimo entre Cádiz y El Puerto de Santa María opera con normalidad según los horarios establecidos pese a la previsión meteorológica ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este sábado, 19 de septiembre, avisos de nivel amarillo por la presencia de fenómenos costeros y fuertes vientos de hasta 80 kilómetros por hora (km/h) en la costa gaditana.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Tarifa y Tánger (Marruecos), a excepción de un ferry de Africa Morocco Link (AML) cancelado previsto a las 14,00 horas.