Suspendida la conexión por catamarán entre Cádiz y Rota para este sábado por la previsión meteorológica

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se han suspendido para este domingo, 5 de julio, debido a las previsiones meteorológicas previstas para esta jornada.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se prevé la suspensión de los servicios hasta las 14,30 horas, cuando se actualizarán los horarios en función del "avance de las condiciones meteorológicas". Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados desde Cádiz hasta Rota.

En cambio, el servicio marítimo entre Cádiz y El Puerto de Santa María opera con normalidad según los horarios establecidos pese a la previsión meteorológica ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De este modo, se ha activado el aviso amarillo por viento en la provincia de Cádiz. En concreto, la campiña estará bajo alerta por rachas de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora hasta las 18,00 horas de este domingo.

Asimismo, el Estrecho permanecerá en aviso amarillo hasta las 14,00 horas por fenómenos costeros asociados al viento de levante, con rachas de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el Estrecho, al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Tarifa y Tánger (Marruecos), a excepción de un ferry de Africa Morocco Link (AML) cancelado previsto a las 18,00 horas.