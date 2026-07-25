Suspendida la conexión por catamarán entre Cádiz y Rota para este sábado por la previsión meteorológica

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se han suspendido para este sábado, 25 de julio, debido a las previsiones meteorológicas previstas para esta jornada.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se prevé la suspensión de los servicios hasta las 15,00 horas, cuando se actualizarán los horarios en función del "avance de las condiciones meteorológicas". Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados desde Cádiz hasta Rota.

En cambio, el servicio marítimo entre Cádiz y El Puerto de Santa María opera con normalidad según los horarios establecidos pese a la suspensión de la línea con Rota.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Algeciras y Tánger (Marruecos).