Suspendidas las conexiones por catamarán entre Cádiz con Rota y El Puerto por la previsión meteorológica

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 10 May. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y las localidades gaditanas de Rota y El Puerto de Santa María se han suspendido para este domingo, 10 de mayo, debido a las condiciones meteorológicas.

Según ha detallado la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, se prevé una suspensión a causa de "condiciones meteorológicas adversas" en ambas conexiones.

En concreto, las salidas programadas en ambos sentidos hasta las 16,30 horas han quedado suspendidas, mientras que se reevaluará la situación a las 17,00 horas para los siguientes catamaranes. Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Algeciras y Tánger (Marruecos), pese a la previsión meteorológica.