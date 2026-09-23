Tarifa (Cádiz) denuncia falta de respuesta del Gobierno sobre la reapertura de la isla de las Palomas, cerrada en mayo

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TARIFA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) ha lamentado la falta de respuesta del Gobierno de España respecto a la reapertura de la isla de Tarifa o isla de las Palomas, que fue cerrada el pasado mes de mayo por el Ministerio del Interior al detectarse zonas en mal estado que podían suponer un riesgo para la seguridad de los visitantes.

En un comunicado, el Consistorio ha reprochado al Gobierno que no haya dado respondido a los escritos oficiales que remitió al Ministerio y a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz el pasado mes de agosto.

"Septiembre es, probablemente, el mes más tarifeño del año. Es el mes de nuestra Patrona, el mes en el que la ciudad se reencuentra con sus tradiciones, su identidad y su patrimonio. Es también el mes en el que se celebra el Día Mundial del Turismo, una fecha que se conmemora con una amplia programación de actividades relacionadas con la naturaleza, la ornitología, la cultura, la historia y la divulgación de los valores que hacen de nuestro municipio un destino único", ha expuesto el Ayuntamiento.

Al respecto, ha hecho hincapié que, pese a todas esas acciones, la isla de Tarifa "continúa cerrada al uso público, impidiendo disfrutar de uno de los enclaves más emblemáticos, simbólicos y representativos de la ciudad".

Esta prohibición afecta a visitas culturales y educativas, actividades científicas, proyectos universitarios, observación de aves y propuestas de turismo activo que "históricamente se desarrollaban de forma controlada y segura", según se ha señalado.

El pasado 26 de agosto, el Ayuntamiento de Tarifa registró dos escritos oficiales. El primero, dirigido a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, solicitaba la convocatoria de una reunión de coordinación entre todas las administraciones implicadas para analizar la situación y avanzar en soluciones conjuntas.

El segundo, remitido al Ministerio del Interior, solicitaba información sobre el estado del expediente, la justificación del cierre total y la recuperación de los accesos controlados a las zonas seguras de la Isla.

"A día de hoy, el Ayuntamiento no ha recibido respuesta a ninguna de estas solicitudes", como ha apuntillado sobre estas comunicaciones.

La isla de Tarifa constituye un espacio "único" en Europa. Es el punto más meridional de la Europa continental y concentra valores ambientales, históricos, arqueológicos, culturales y científicos "de primer nivel", siendo además uno de los principales símbolos identitarios para la ciudadanía tarifeña.

El Ayuntamiento ha defendido una vez más la necesidad de encontrar "una solución proporcionada" a esta situación, que se prolonga ya casi cuatro meses, que permita compatibilizar la seguridad del entorno con el disfrute público de aquellas zonas de la isla cuya conservación ha sido considerada adecuada por los informes técnicos existentes.

"Tarifa celebra estos días su identidad, su cultura, su naturaleza y su turismo, pero sigue sin poder mostrar y compartir plenamente uno de sus mayores tesoros: la Isla de Tarifa", ha lamentado el Ayuntamiento, que ha reiterado su disposición al diálogo y a la colaboración institucional, confiando en que las administraciones competentes "respondan a la mayor brevedad posible" y permitan avanzar hacia una solución que devuelva este espacio único a la ciudadanía y a quienes visitan nuestro municipio.