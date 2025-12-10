Trabajadores de Navantia en Cádiz para dos horas para reclamar la firma del convenio aprobado en octubre

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores de Navantia en la Bahía de Cádiz han protagonizado en la mañana de este miércoles 10 de diciembre un paro de dos horas en su actividad para reclamar la firma del nuevo convenio colectivo, aprobado el pasado mes de octubre de 2025 por las plantillas en los distintos centros de la compañía.

Fuentes de la compañía han señalado a Europa Press que la aprobación del convenio "lleva unos trámites que están en curso", mostrando su confianza en que esté firmado "antes de fin de año".

En un audio difundido a los medios, Fernando Zazpe (CSIF), presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, ha lamentado que hace "casi dos meses" que se aprobó el nuevo convenio de Navantia y "seguimos sin respuestas, sin plazos y sin fechas de cuándo se van a empezar a aplicar las medidas que recoge" este documento, que debe ser firmado por responsables de la compañía y del SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Como ha señalado, esta acción de protesta ha sido secundada "desde el Comité de Intercentros en todos los centros de Navantia", y tiene como objeto "conseguir que se apliquen las medidas aprobadas en el convenio lo antes posible". Y es que la mayor parte de los beneficios, como el plus de responsabilidad, valor de turnos, abono de jornadas especiales, licencias o flexibilidad, entre otros, entrarán en vigor a partir de la rúbrica.

Cabe recordar que el nuevo convenio fue ratificado en octubre por el 63,27% de los trabajadores de los distintos centros del territorio nacional, llegando al 80% de media entre los tres astilleros de la provincia de Cádiz, donde se apoyó este documento aunque con disparidad en las votaciones.

Así, en los astilleros de Cádiz el sí recibió el 90% de los votos, en Puerto Real un 79,8% y en San Fernando un 68,2%, siendo en este centro donde hubo más oposición, en concreto con un 31,1% de votos en contra.