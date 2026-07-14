Tráfico intensifica esta semana los controles de alcohol y drogas en las carreteras de la provincia de Cádiz

Archivo - Control de Alcoholemia de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha comprobado en la mañana de este martes el funcionamiento de uno de los controles de Tráfico que realiza la Guardia Civil en las carreteras de la provincia para garantizar la seguridad vial de los usuarios de las vías.

En una nota, la Subdelegación ha recordado que en la campaña desarrollada por la DGT en la provincia en julio del pasado año, 278 conductores dieron positivo en alcohol y/o drogas en las 8.928 pruebas realizadas por parte del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de los agentes de las Policías Locales de ayuntamientos gaditanos que colaboraron en la campaña. Esto supone que 40 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas.

En su visita al control, la subdelegada ha destacado que "la precaución sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar tragedias en la carretera". Asimismo, ha subrayado que "estos controles tienen un carácter fundamentalmente preventivo y buscan que ningún conductor ponga en peligro su vida ni la de los demás por una decisión tan evitable como consumir alcohol o drogas antes de conducir".

Blanca Flores ha apelado a la prudencia y sensatez de toda la ciudadanía, recordando que "la seguridad vial es una responsabilidad compartida y cada conductor puede contribuir a que este verano no se tengan que lamentar nuevas víctimas".

En el control que ha visitado la subdelegada han participado voluntarios de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym), entidad que desde 2007 colabora con la DGT concienciando a los conductores sobre el grave riesgo que supone circular habiendo ingerido alcohol y otras drogas.

Las personas voluntarias con lesión medular víctimas de un accidente de tráfico acompañan a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles. En ese momento, el voluntario de Aspaym se acercará al vehículo retenido, trasladándole el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo con su presencia las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico.

ÚLTIMOS DATOS EN CÁDIZ

Según ha indicado la Subdelegación, en diciembre de 2025 fueron 189 los conductores denunciados por haber dado positivo en alcohol y/o drogas en las 6.265 pruebas realizadas por Guardia Civil y Policías Locales.

Estos datos ponen de relieve que todavía existen conductores que asumen un riesgo completamente evitable, por lo que la Dirección General de Tráfico insiste en la necesidad de mantener e intensificar este tipo de campañas preventivas.