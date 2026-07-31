Transportes pone en servicio 8,2 kilómetros del Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras tras invertir más de 43 millones

Vía de Acceso Sur al Puerto de Algeciras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio este viernes la práctica totalidad del nuevo Acceso Sur al Puerto Bahía de Algeciras, en la provincia de Cádiz, un tramo de 8,2 kilómetros (km) y tras una inversión de 43,34 millones de euros (IVA incluido).

En una nota, ha recordado que esta actuación se financia con los fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Asimismo, ha señalado que el tramo que entra en servicio tiene una longitud de 8,2 kilómetros y comprende la duplicación de la carretera N-340 y su conexión con la autovía A-7, y la duplicación de la N-350 hasta el km 1,2 (entronque con la glorieta del Varadero).

Con este nuevo tramo se habilita la circulación del tráfico de largo recorrido por vías de alta capacidad y se eliminan las travesías urbanas, manteniendo todas las conexiones preexistentes, ha indicado el Ministerio, que ha añadido que con ello "se mejora de forma muy significativa la capacidad y la seguridad vial" de los accesos al Puerto Bahía de Algeciras, favoreciendo el tráfico de mercancías.

Finalmente, ha recordado que para completar la actuación quedan por ejecutar los últimos 600 metros del tramo de la duplicación de la N-350 hasta la entrada al puerto, la estructura del Varadero y la finalización de las glorietas del Varadero, Los Pastores y El Saladillo, así como de algunos de sus ramales de conexión, cuyos trabajos continuarán durante los próximos meses junto con los tratamientos acústicos y de integración paisajística de la vía.