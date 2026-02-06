Trasladan a Ronda (Málaga) a 130 desalojados que pernoctaron en el Hotel Fuerte de Grazalema (Cádiz)

Calle convertida en río en la localidad gaditana de Grazalema tras el paso de la borrasca Leonardo. A 4 de febrero de 2026, en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) ha informado que ante el nivel de alerta que hay en este municipio se van a trasladar hasta el polideportivo de Ronda (Málaga) a unos 130 desalojados que pernoctaron la pasada noche en el Hotel Fuerte, ubicado en la carretera A-372 que conecta ambas localidades, y que no fueron derivados como el resto de vecinos hacia la población malagueña.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que una vez lleguen al polideportivo El Fuerte de Ronda, que actúa en esta emergencia como punto centralizado para recibir a los desplazados, serán realojados en hoteles y apartamentos al igual que se hizo con quienes sí fueron trasladados ayer jueves tras decretarse el desalojo completo de Grazalema.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Javier Pérez, se ha dirigido a los vecinos alojados en El Fuerte para explicarles la situación actual.

Alrededor de 1.600 vecinos fueron desalojados de forma preventiva en la tarde del jueves de Grazalema ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa, como explicaba ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha visto "muy difícil" que puedan volver a sus casas antes de "seis o siete días".

En los primeros cinco días de febrero se han acumulado en Grazalema 869 litros de precipitaciones, siendo el día cuatro en el que llovió prácticamente todo, con 581,5 litros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología recogidos por Europa Press.