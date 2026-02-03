El trasvase Guadiaro-Majaceite en la Sierra de Cádiz se cerrará ante la previsión de fuertes lluvias

UBRIQUE (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha señalado que, como medida de precaución y ante la previsión de precipitaciones por lluvia, se procederá en la tarde-noche de este martes al cierre del trasvase Guadiaro-Majaceite. En este sentido, ha añadido que esta actuación se adopta con carácter preventivo en coordinación y comunicación constante con los responsables y encargados del trasvase con el objetivo de garantizar la seguridad y minimizar posibles incidencias derivadas de las condiciones meteorológicas.

Cabe recordar que en varios municipios de la Sierra de Cádiz, entre ellos Ubrique, se activará la alerta naranja a partir de las 21 horas por lluvia y viento, pasando a aviso de alerta rota a partir de las 12 de la noche por precipitación acumulada en 12 horas de 150 mm, que pueden alcanzar acumulados superiores a 200 litros en 24 horas.

Por ello, el Ayuntamiento de Ubrique, en sus redes sociales, recogidas por Europa Press, ha lanzado un aviso a la población a la que recomienda mantener la calma, cortando cualquier situación de pánico, bulo o rumor y seguir las indicaciones de las autoridades y organismos competentes en el lugar o a través de los medios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales.

Igualmente, pide que en la medida de lo posible, se permanezca este miércoles en casa tomando las medidas de protección personal adecuadas a cada circunstancia, así como evitar los desplazamientos en la medida de lo posible, especialmente de noche cuando los obstáculos son más difíciles de detectar.

