Una treintena de agentes se incorporan a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, en la presentación de los 33 nuevos agentes que se incorporan a la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha participado en la presentación de los 33 nuevos agentes que se incorporan a la Comandancia de la Guardia Civil en Cádiz.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota, estos nuevos efectivos vienen a reforzar el trabajo que ya realiza la Guardia Civil en la provincia gaditana, contribuyendo a mejorar la capacidad operativa y la atención a la ciudadanía.

Blanca Flores se ha dirigido a los agentes recién incorporados, a quienes ha dado la bienvenida y les ha deseado "un feliz desempeño" en sus nuevos destinos. Además, ha subrayado "la importancia" de su labor para garantizar la seguridad y la convivencia.

En este acto, ha estado también el coronel jefe de la Comandancia de Cádiz, Luis Martín Velasco.