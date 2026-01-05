Tres detenidos al desarticular dos puntos de venta de droga en barriadas de El Puerto (Cádiz)

Droga y dinero incautado en el desmantelamiento de dos puntos de venta de droga en El Puerto de Santa María - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha desarticulado dos puntos de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de El Puerto de Santa María y ha detenido tres personas, dos hombres y una mujer en el marco de la operación 'More'.

La operación ha sido desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de El Puerto de Santa María tras una investigación orientada a erradicar el tráfico minorista de drogas y a reforzar la seguridad y la convivencia ciudadana en la zona, ha informado en una nota la Policía.

La investigación se inició en la barriada de Los Milagros, donde una pareja, con hasta nueve menores a su cargo y residiendo todos en la misma vivienda, se dedicaba presuntamente a la distribución de diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, heroína y "rebujito", mezcla de ambas en dosis individuales.

El inmueble contaba con un sistema de vigilancia rudimentario pero eficaz, apoyado por personas del entorno de los investigados que alertaban de la presencia policial en la zona. Además, la vivienda disponía de una puerta de hierro con hasta siete cerrojos, lo que dificultaba una posible intervención policial y aumentaba la sensación de impunidad de sus moradores.

La operación continuó en la barriada 18 de Julio, donde los agentes centraron su atención en una vivienda que ya había sido objeto de investigación en el año 2021. En este domicilio se pudo constatar un flujo constante de personas con perfil de consumidor que accedían al interior para adquirir cocaína en dosis.

Asimismo, se verificó que el morador del inmueble, presunto vendedor de la sustancia, tenía en vigor una orden de alejamiento sobre su pareja, pese a que ambos pernoctaban en la vivienda junto a dos menores de edad.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro de ambos domicilios. Como resultado de los mismos se intervinieron distintas cantidades de cocaína, heroína y "rebujito", dinero en efectivo y diversos útiles empleados para la distribución de droga en la modalidad de menudeo.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretándose por la autoridad judicial el ingreso en prisión preventiva para dos de ellos y quedando el tercero en libertad con cargos.

Con estas actuaciones, la Policía Nacional ha asegurado que ha logrado eliminar dos importantes focos de distribución de droga que generaban "una notable preocupación e inseguridad" entre los vecinos, debido al constante tránsito de consumidores procedentes tanto de la propia localidad como de otros municipios de la provincia.