Tres detenidos por un robo con violencia en una vivienda de El Puerto (Cádiz)

Vehículo de la Policía Nacional en archivo. - POLICÍA NACIONAL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de El Puerto de Santa María-Puerto Real, han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido en el interior de una vivienda de la localidad portuense.

En una nota, la Policía ha indicado que los hechos se produjeron sobre las 03,30 horas del pasado 28 de agosto cuando se recibió una llamada en el 091 en el que se solicitaba la presencia policial en un domicilio de la calle Bajamar donde se estaban escuchando gritos de auxilio procedentes del interior de una vivienda.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con el morador, quien manifestó que estaba durmiendo cuando escuchó el timbre de la puerta. Al abrir, dos hombres y una mujer, vecinos del barrio y conocidos por él, se le habrían abalanzado, inmovilizándolo y accediendo al interior de la vivienda.

Según el relato de la víctima, el varón de mayor estatura lo había sujetado contra una pared mientras los otros dos implicados registraban distintas estancias de la casa y revolvían cajones en busca de objetos de valor.

Posteriormente, la víctima denunció la sustracción de su teléfono móvil y manifestó a los agentes que no era la primera ocasión en la que estas mismas personas habían accedido a su vivienda con intención de sustraer efectos. Varios testigos corroboraron que el grupo había entrado anteriormente en el domicilio.

Tras recabar la información necesaria y establecer las correspondientes actuaciones policiales, los indicativos que se encontraban de servicio localizaron a los tres presuntos implicados y procedieron a su detención.

Uno de los indicativos actuantes ya había observado a estas personas merodeando por la zona horas antes de producirse los hechos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos.