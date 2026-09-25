TSJA ratifica más de tres años de cárcel para tres acusados por blanqueo de capitales en La Línea (Cádiz)

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, en la que condena a tres personas por un delito de blanqueo de capitales agravados, procedentes del narcotráfico, cometido en La Línea de la Concepción, tras "introducir en el círculo legar" más de 540.000 euros.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos se inician con la investigación en 2018 de la existencia de una sociedad mercantil propietaria de un terreno ubicado en La Línea y que estaba subdividiendo sus fincas en parcelas de distintos tamaños con el fin de venderlas a personas vinculadas con el tráfico de drogas. A partir de ahí los investigadores siguen el rastro de la sociedad, que se convierte en un entramado societario con nuevas sociedades, ampliaciones de capitales y venta de participaciones sociales.

Entras los compradores de esas participaciones, por valor de un euro cada una, aparecen los tres acusados, un hombre, su mujer y su hermana, que adquieren participaciones además de que se le detectan, una vez investigados, otros bienes como coches, moto de agua o diferentes artículos. En total, según la sentencia, entre los tres pusieron en el círculo legal del dinero 543.112 euros, considerando la sentencia al hombre como el cabecilla.

Por ello, la Audiencia Provincial de Cádiz lo condenó por un delito de blanqueo de capitales agravado a tres años y meses de prisión, mientras que su esposa fue condenada por el mismo delito a tres años y seis meses y su hermana a tres años y cuatro meses.

Las tres presentaron recurso a la sentencia dictada por la Audiencia ante el TSJA, alegando entre los motivos una infracción del derecho a la presunción de inocencia al entender que no existía prueba de cargo suficiente contra ellos, siendo desestimado por el alto tribunal andaluz.