Ubrique (Cádiz) mantiene el nivel 1 de emergencia e intenta desviar el caudal del río a una nueva canalización

Unos vecinos de Ubrique ante una calle cortada por los efectos del temporal. - Nacho Frade - Europa Press

UBRIQUE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) ha celebrado en la mañana de este jueves una Junta Local de Seguridad tras la que ha informado de que se mantiene el nivel 1 de Emergencia, recordando que actualmente se está en alerta naranja por lluvia. Además, ha señalado que se intenta desviar el caudal de Ubrique Alto a una nueva canalización.

Según ha explicado el Ayuntamiento en sus cuentas oficiales de redes, recogido por Europa Press, los operarios de Aguas de Ubrique en la mañana de este jueves van a empezar a intentar desviar el caudal de Ubrique Alto hacia la nueva canalización como medida extraordinaria de emergencia para aliviar la entrada de agua a las viviendas.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha anunciado que en la tarde de este jueves 20 personas podrán ir regresando a sus casas en la zona de Lavadero, por lo que quedan 32 personas desalojadas, principalmente de la Residencia El Curtido. Además, ha señalado que 23 personas han recibido asesoramiento sobre partes a seguros en el Punto Vuela.

Finalmente, ha señalado que técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) están nuevamente este jueves realizando estudios del terreno en la localidad.