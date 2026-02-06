Ubrique (Cádiz) mantiene el nivel 2 de emergencia y trabaja en actuaciones ante la aparición de socavones

Uno de los socavones provocado en una calle por donde coge el cauce del río en Ubrique.
Uno de los socavones provocado en una calle por donde coge el cauce del río en Ubrique. - AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE
Publicado: viernes, 6 febrero 2026 10:33
UBRIQUE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), tras una reunión a primera hora de la mañana de este viernes del Plan de Emergencia Local, ha señalado que se mantiene el nivel 2 de emergencia, así como que "la prioridad a esta hora se sitúa en realizar una primera actuación preventiva en los distintos socavones" que ha provocado el temporal en el municipio.

En cuanto a las personas desalojadas en la tarde del jueves, ha señalado en un comunicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, que las familias desalojadas de Manuel de Falla, Lavadero y Zurbarán han pasado la noche acogidos por familiares y amigos en su mayoría, mientras que una familia está en los apartamentos Carlota y otra en el hotel Sierra, de la localidad.

Solo una familia permanece en la piscina municipal por tener una mascota y el Ayuntamiento le busca a esta hora una vivienda alternativa que permita la entrada del perro, ha explicado.

Asimismo, ha informado de que las trabajadoras de ayuda a domicilio va a retomar este viernes la actividad para supervisar el buen estado de los usuarios, así como que el Ayuntamiento ha ofrecido dos trabajadoras de apoyo a la Residencia para cubrir a las que no han podido llegar a Ubrique.

