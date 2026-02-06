Ubrique (Cádiz) mantiene el nivel 2 de emergencia y trabaja en actuaciones ante la aparición de socavones

Uno de los socavones provocado en una calle por donde coge el cauce del río en Ubrique. - AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

UBRIQUE (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), tras una reunión a primera hora de la mañana de este viernes del Plan de Emergencia Local, ha señalado que se mantiene el nivel 2 de emergencia, así como que "la prioridad a esta hora se sitúa en realizar una primera actuación preventiva en los distintos socavones" que ha provocado el temporal en el municipio.

En cuanto a las personas desalojadas en la tarde del jueves, ha señalado en un comunicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, que las familias desalojadas de Manuel de Falla, Lavadero y Zurbarán han pasado la noche acogidos por familiares y amigos en su mayoría, mientras que una familia está en los apartamentos Carlota y otra en el hotel Sierra, de la localidad.

Solo una familia permanece en la piscina municipal por tener una mascota y el Ayuntamiento le busca a esta hora una vivienda alternativa que permita la entrada del perro, ha explicado.

Asimismo, ha informado de que las trabajadoras de ayuda a domicilio va a retomar este viernes la actividad para supervisar el buen estado de los usuarios, así como que el Ayuntamiento ha ofrecido dos trabajadoras de apoyo a la Residencia para cubrir a las que no han podido llegar a Ubrique.