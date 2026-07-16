La UCA desarrolla una plataforma inteligente para anticipar incidencias ambientales y operativas en los puertos

Investigadores de la UCA del programa Panorama. - UCA

CÁDIZ 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La transformación digital de los puertos pasa cada vez más por su capacidad para interpretar grandes volúmenes de información en tiempo real, una premisa con la que trabaja el proyecto 'Panorama', liderado por investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA), que busca desarrollar una plataforma capaz de analizar y relacionar datos ambientales y operativos para detectar de forma temprana situaciones de riesgo y facilitar una respuesta rápida por parte de las autoridades portuarias.

Según ha indicado la UCA en una nota, la investigación está dirigida por los catedráticos de la Universidad de Cádiz Juan Boubeta-Puig y Guadalupe Ortiz, del grupo de investigación UCASE de Ingeniería del Software, y cuenta con la participación de la Universidad de Almería, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de la República de Uruguay y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que aporta datos reales y conocimiento del entorno portuario para el desarrollo y validación de la plataforma.

De esta forma, el trabajo describe una solución tecnológica capaz de integrar información procedente de múltiples fuentes, especialmente de las redes de sensores desplegadas en los puertos, para analizar conjuntamente datos sobre calidad del aire, ruido, meteorología, calidad del agua, tráfico marítimo o actividad logística.

El objetivo es, según ha explicado la UCA, identificar patrones que puedan indicar una incidencia ambiental u operativa y generar alertas en tiempo real que ayuden a mejorar la gestión portuaria y a reducir el impacto sobre el medio ambiente, las ciudades portuarias y su entorno socioeconómico.

Asimismo, la plataforma incorpora tecnologías digitales como el procesamiento de eventos complejos, las arquitecturas dirigidas por eventos, el Internet de las cosas colaborativo y los gemelos digitales. La combinación de estas tecnologías permitirá construir una representación virtual del puerto permanentemente actualizada con datos reales, facilitando tanto la monitorización como la simulación de escenarios antes de adoptar decisiones.

La UCA ha apuntado que es interesante que la investigación se desarrolla tomando como caso de estudio la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa. La plataforma aprovechará la infraestructura de sensores ya existente para integrar información que actualmente procede de sistemas independientes, consiguiendo una visión conjunta del funcionamiento del puerto y mejorando su capacidad de respuesta ante posibles episodios de contaminación o incidencias operativas.

Además de su aplicación en el Puerto de Algeciras, el equipo investigador ha diseñado Panorama con vocación de ser transferido a otros puertos. Su arquitectura modular permitirá adaptar la plataforma a diferentes infraestructuras portuarias, contribuyendo a avanzar hacia una gestión más eficiente, digital y sostenible del transporte marítimo.

Finalmente, la UCA ha señalado que el potencial científico y tecnológico del proyecto ha recibido recientemente un reconocimiento en las XXI Jornadas de Ciencia e Ingeniería de Servicios (JCIS 2026), englobadas en las Jornadas de la Sociedad de Ingeniería de Software y Tecnologías de Desarrollo de Software, celebradas en Alicante. El artículo que presenta Panorama obtuvo el Premio al Mejor Artículo Corto, un galardón concedido por el comité científico del congreso que reconoce la calidad y relevancia de la investigación presentada.

El proyecto Panorama, Feder-UCA-2024-A2-17, está cofinanciado por el Programa Operativo Feder Andalucía 2021-2027 y por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.