UGT FICA Cádiz valora positivamente la propuesta de Airbus y recuerda que la plantilla tiene "la última palabra"

Numerosas personas portan una pancarta con lema 'Airbus sin nosotros no vuela' durante una manifestación de empleados de Airbus, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España). ARCHIVO. - Fernando Sánchez - Europa Press

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT FICA Cádiz ha valorado positivamente la propuesta planteada en el Ministerio de Industria, en el marco del conflicto laboral de Airbus, resaltando que serán los trabajadores quienes tengan "la última palabra" en el referéndum que se celebrará los próximos 24 y 25 de septiembre.

En una nota, el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, ha apuntado que su sindicato llevaba "varios días" reclamando a Airbus la celebración de esta consulta para que las plantillas pudieran pronunciarse sobre la propuesta emitida.

"Una vez recibida y analizada, podemos valorarla positivamente", ha explicado Montoro, quien ha dejado claro que esta posición a favor de UGT no condiciona la decisión que corresponde adoptar a la plantilla.

En ese sentido, ha reiterado que, aunque se valore positivamente, "la decisión esté tomada", aclarando que UGT "aceptará lo que diga el referéndum" porque eso es lo que ha defendido "desde el inicio de la huelga".

De esta forma, los días 24 y 25 de septiembre serán las plantillas de Airbus las que decidan con su voto sobre la propuesta planteada, manteniendo UGT FICA lo defendido desde el comienzo del conflicto, relativo a que "cualquier posible salida debe contar con la decisión de los trabajadores y trabajadoras".

Montoro ha destacado además que la propuesta actual supone "una mejora considerable" respecto a la propuesta firmada anteriormente por CCOO, y ha vinculado esos avances a "la respuesta y la firmeza" mantenidas por las plantillas durante las jornadas de huelga.

Desde UGT FICA Cádiz se ha insistido en la posición mantenida durante todo el conflicto, donde las propuestas deben ser conocidas por las plantillas y sometidas a su decisión, "respetando la voluntad expresada democráticamente" por los afectados.

Para UGT FICA Cádiz, los avances conseguidos durante la negociación son fruto de "la movilización y la firmeza de las plantillas" de Airbus, que tendrán ahora la palabra definitiva en el referéndum de la semana que viene.