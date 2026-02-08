La UME revisa la línea eléctrica de Alcalá del Valle (Cádiz) y alternativas de comunicación a la carretera de Lora

Efectivos de la UME en Alcalá del Valle. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL VALLE

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS9

El alcalde de Alcalá del Valle (Cádiz), Rafael Aguilera, ha anunciado que efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encuentra en revisando toda la línea eléctrica del lateral de la Avenida Andalucía, con el objetivo de prevenir incidencias y evitar que el pueblo se quede sin suministro eléctrico. Asimismo, ha estado inspeccionando el terreno, en coordinación con la Delegación de Fomento, para estudiar vías alternativas de comunicación por la carretera de Lora, desde la A-384 (Arcos-Antequera).

En una mensaje subido a las redes sociales, recogido por Europa Press, ha apuntado también que están los geólogos con un dron para inspecciones toda la zona afectada y perjudicada que ha hecho que se tenga que desalojar a una treintena de viviendas de varias calles.

Asimismo, ha apuntado que los efectivos de la UME están repasando la línea "intentando por todos los medios prevenir que el pueblo se pueda quedar sin luz", además de estar estudiando a ver qué posibilidad hay de abrir camino alternativo, aunque no sean firmes, que permitan el paso y el acceso a la localidad con la A-384.

Además, el alcalde ha indicado que los concejales están viendo en prevención todos aquellos árboles que pueden ocasionar peligros o caídas y repasando las carreteras para ir abriendo pasos, acceso a los agricultores y a los ganaderos y hacer posible que no se paralicen ninguna de las actividades.