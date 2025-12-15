Universidad de Cádiz impulsa en Conil una jornada sobre el alga asiática desde la economía circular y el emprendimiento

Archivo - Barcos pesqueros con alga asiática en sus redes. - OPP72 - Archivo

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Cádiz (UCA), a través de UCAEmprende, servicio integrado en el Vicerrectorado de Emprendimiento y Empleabilidad, celebra este miércoles en Conil de la Frontera la jornada 'Alga asiática: retos ambientales y oportunidades de economía circular', que abordará el impacto de la especie invasora Rugulopteryx okamurae desde una perspectiva centrada en la innovación, el emprendimiento y la economía azul.

Segñu ha indicado la UCA en una nota, la jornada se desarrollará en la Nave de la Sal de La Chanca, un espacio vinculado a la tradición almadrabera de Conil, y está organizada conjuntamente con la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de Conil (OPP72) y el Ayuntamiento de Conil.

El encuentro reunirá a representantes del sector pesquero, del ámbito educativo, del emprendimiento y de la economía circular, así como a miembros de la comunidad universitaria y de la ciudadanía interesados en explorar soluciones sostenibles a uno de los principales retos ambientales que afronta actualmente el litoral andaluz.

Desde UCAEmprende, la jornada se plantea como un espacio de conexión entre conocimiento académico, sectores productivos y tejido social, con el objetivo de analizar cómo una problemática ambiental puede convertirse en una oportunidad de desarrollo sostenible. En este sentido, el enfoque del encuentro propone cambiar la mirada sobre el alga asiática, que lleva aproximadamente una década afectando a las costas gaditanas, para estudiar su posible valorización como recurso en distintos ámbitos productivos, según ha explicado la UCA.

El programa contará con la participación de ponentes que aportarán visiones complementarias desde sus respectivas trayectorias profesionales. Entre ellos se encuentra Manuela Leal, presidenta de la OPP72 de Conil y patrona mayor de la Cofradía de Pescadores, con una amplia experiencia en el sector pesquero artesanal; Sofía Tristancho, cofundadora y CEO de Futuralga, cooperativa andaluza dedicada al desarrollo de envases sostenibles a partir de algas recogidas en playas, y licenciada en Ciencias del Mar; y Antonio Vegara, maestro de cultura emprendedora en Educación Permanente.

A lo largo de la sesión se abordarán cuestiones vinculadas al emprendimiento sostenible, la identificación de nuevos nichos de mercado como la cosmética, la agricultura o la biotecnología y las posibilidades de generar riqueza local al tiempo que se protege el ecosistema. La propuesta busca poner en valor la capacidad de la innovación y la economía circular para transformar residuos en recursos y promover modelos productivos más respetuosos con el entorno.