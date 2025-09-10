La Universidad de Cádiz inaugura el nuevo Grado de Economía Azul Sostenible con alumnado de 15 países

Inauguración del Grado Conjunto en Economía Azul Sostenible (SeaBluE) en la Universidad de Cádiz - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz ha celebrado este miércoles en el Campus de Puerto Real el acto de apertura del Grado Conjunto en Economía Azul Sostenible (SeaBluE), un título pionero en Europa fruto de la Alianza SEA-EU, que cursará alumnado de 15 países diferentes.

En concreto, el alumnado de la primera promoción provienen de Pakistán, India, Bangladesh, Brasil, Uzbekistán, Turquía, Marruecos, Argelia, Hungría, Polonia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia y España, como ha detallado la UCA en una nota.

La mitad de ellos cursarán sus estudios en la Universidad de Cádiz y la otra mitad en la Universidad de Nápoles Parthenope, que ha desarrollado una sesión inaugural en paralelo, conectada en streaming con Cádiz y seguida de actividades locales en su propio campus.

El evento, presidido por el rector Casimiro Mantell, ha tenido lugar en el Salón de Grados del Casem, y ha reunido a estudiantes, profesorado, personal universitario y representantes institucionales de las universidades socias.

En su intervención de bienvenida, el rector de la UCA ha subrayado que SeaBluE "no es un grado más" sino que representa "la fuerza de la cooperación europea y el compromiso compartido de nuestras universidades con un futuro más sostenible".

Tal y como ha trasladado al alumnado, el programa les permitirá estudiar "en un entorno verdaderamente multicultural y descubrir la riqueza de nuestras comunidades marítimas".

El rector ha destacado además el papel de la Universidad de Cádiz como institución coordinadora del programa y de la propia Alianza SEA-EU. "Hoy comienza una etapa inspiradora en vuestras vidas. Os animo a ser curiosos, a comprometeros y a ser parte activa en la construcción de un futuro azul sostenible", ha afirmado.

El acto ha comenzado con la entrada de autoridades académicas y la conexión online con los campus socios. Junto al rector de la UCA han intervenido el decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que han dado la bienvenida en nombre de los centros anfitriones.

Posteriormente, se han sucedido los saludos institucionales de representantes internacionales de todas las universidades socias de la Alianza SEA-EU conectados online desde Noruega, Polonia, Alemania, Croacia, Italia, Portugal, Malta y Francia.

A continuación, se ha proyectado el vídeo institucional de la Alianza SEA-EU y se ha ofrecido una visión académica del programa a cargo de la coordinadora Irene Delgado, quien ha presentado su estructura internacional, itinerarios formativos y las oportunidades de movilidad que ofrece.

Después, los coordinadores locales de Cádiz y Nápoles han detallado la especialización de sus campus de inicio, subrayando el impacto que tendrá en la formación de profesionales en el ámbito de la economía azul.

Tras la sesión institucional, los estudiantes en Cádiz han realizado actividades presenciales en el campus, como una visita al Laboratorio de Cultivos Marinos, un recorrido por las instalaciones deportivas y un encuentro informal en la cafetería. En paralelo, los estudiantes de Nápoles han participado también en visitas a sus instalaciones y sesiones de orientación.

El Grado Conjunto SeaBluE supone "un hito" para la UCA y para toda la Alianza SEA-EU, al convertirse en uno de los primeros programas de grado conjunto europeos acreditados en los países de las universidades del consorcio.

Con ello, ha indicado la UCA, se avanza hacia el objetivo de consolidar un verdadero Campus Europeo Costero, que forma a las nuevas generaciones con una perspectiva global, sostenible e innovadora.