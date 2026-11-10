Universidad de Cádiz pide extremar la precaución este miércoles en los desplazamientos debido a huelga y alerta naranja

Transeuntes se protegen de la lluvia bajo los efectos de la borrasca Bruna. ARCHIVO. - Joaquín Corchero - Europa Press

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha recomendado extremar la precaución en los desplazamientos hacia los distintos campus de la provincia este próximo miércoles, 11 de noviembre, teniendo en cuenta que la jornada coincide con la convocatoria de una huelga general de 24 horas y una alerta naranja por lluvia y viento de la Agencia Estatal de Meteorología ante el paso de la borrasca Charles.

En un comunicado, la UCA ha aconsejado planificar los trayectos con antelación, evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, además de pedir a la comunidad universitaria que "priorice en todo momento su seguridad".

En relación con la convocatoria de huelga, la resolución del rector establece que "no habrá servicios mínimos docentes para el personal docente e investigador (PDI), garantizando así el pleno respeto al derecho de huelga".

Asimismo, se ha recomendado a los centros y al profesorado valorar la celebración o reprogramación de los exámenes y demás actividades evaluables, así como "ofrecer alternativas" al estudiantado que, por dificultades de transporte o acceso a los campus derivadas de la huelga, no pueda asistir a actividades obligatorias o evaluables.

Estas recomendaciones, ha indicado el ente universitario, se aplicarán "con criterios de flexibilidad y proporcionalidad" y no implican la obligación del profesorado que secunde la huelga de recuperar o sustituir las actividades docentes o evaluadoras.

Por su parte, se garantizarán los servicios necesarios para la seguridad de las personas y las instalaciones, así como el mantenimiento y la vigilancia de los edificios universitarios, conforme a lo establecido en la resolución.

Desde la Universidad de Cádiz han indicado que estarán "atentos" a la evolución de la situación meteorológica, comunicando "cualquier novedad" que pueda afectar al desarrollo de la actividad universitaria.