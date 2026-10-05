La Universidad de Cádiz recibe a 621 estudiantes Erasmus y Visitantes en el primer cuatrimestre del curso 2026/27

Acto de bienvenida de estudiantes Erasmus y Visitantes a la Universidad de Cádiz. - UCA

CÁDIZ 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Cádiz (UCA), Marcela Iglesias, ha presidido el acto de bienvenida en el Campus de Cádiz al alumnado Erasmus y Visitante que cursará estudios en los cuatro campus de la Universidad a lo largo del primer cuatrimestre del curso 2026/27, siendo un total de 621 estudiantes de 47 países los que han elegido la UCA en este comienzo de año académico.

Según ha indicado la UCA en una nota, Iglesias les ha compartido que "aprovechen la oportunidad no solo de conocer los cuatro campus, sino también las magníficas ciudades donde se sitúan" y les ha trasladado un agradecimiento especial por haber escogido la Universidad de Cádiz para realizar sus estancias en el extranjero.

De los 621, casi 120 continuarán sus estudios en el segundo semestre, que se sumarán a 350 que vendrán en esta segunda etapa a la institución gaditana, por lo que el número total de alumnado Erasmus y Visitante alcanzará los 1.000 en este curso. Por último, les ha solicitado que compartan con sus familiares, amigos y profesorado esta oportunidad que viven y que les hablen como "embajadores" en sus países y universidades de origen.

El alumnado, procedente de universidades de distintos países de la Unión Europea y asociados del resto del mundo, recibe la información sobre las características de su estancia académica en la UCA y de los servicios de la Universidad de Cádiz, así como datos de utilidad sobre la vida en la provincia.

Concretamente, los estudiantes son de Alemania, Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Georgia, Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Jordania, Kazajistán, Líbano, Marruecos, Mauritania, México, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Palestina, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Senegal, Suiza, Tanzania, Túnez, Turquía y Ucrania. Las nacionalidades más numerosas son Italia (164), Alemania (134) y Francia (81).

Además, la Universidad Europea de los Mares SEA-EU incrementa este año el número de alumnado de sus diferentes universidades socias que estudian en la UCA, por lo que 56 estudiantes vienen este cuatrimestre a Cádiz desde las universidades de Bretaña Occidental (Francia), Gdansk (Polonia), Kiel (Alemania), Nápoles Parthenope (Italia) y Algarve (Portugal).

En estos días, el Vicerrectorado de Internacionalización de la UCA organizará jornadas de bienvenidas en los diferentes Campus, donde profesorado y equipo decanal/directivo de los centros académicos y responsables de los diferentes servicios les facilitarán información sobre la Universidad. La Facultad de Filosofía y Letras, tal y como ha señalado su vicerrectora, es la que recibe más estudiantes internacionales, seguida de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Ciencias de la Educación.