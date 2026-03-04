La Universidad de Cádiz refuerza su proyección en Asia con una misión institucional en China

Personal de la UCA en una delegación española de universidades en China. - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha desarrollado entre el 23 de febrero y el 2 de marzo una misión institucional en China en el marco de su estrategia de internacionalización, con especial atención a la región Asia-Pacífico como área geográfica estratégica.

La delegación ha estado integrada por la vicerrectora de Internacionalización, Marcela Iglesias, y la directora general de Promoción de la Internacionalización, Sofía Pérez de Guzmán, ha informado la UCA en una nota.

La misión ha coincidido con la celebración de la feria anual de la Asia-Pacific Association for International Education (Apaie), celebrada en Hong Kong del 23 al 26 de febrero de 2026, un encuentro que reúne a universidades de todo el mundo, y donde la UCA ha formado parte de la delegación de universidades españolas presente en el stand 'Study in Spain', coordinado por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.

En el marco de la feria, la delegación de la UCA ha mantenido reuniones con representantes de 18 universidades, algunas ya socias de esta entidad y otras nuevas, procedentes de distintos países como Chile, Francia, México, Indonesia, Vietnam o Japón.

Asimismo, se ha mantenido una reunión con universidades socias del consorcio SEA-EU, concretamente Unist y Nord University.

Durante estos encuentros se han identificado intereses comunes en materia de movilidad e intercambio académico, incluyendo el Programa Erasmus+, los Blended Intensive Programmes (BIP), proyectos de Capacity Building, Staff Weeks y programas de investigadores visitantes.

Además, la UCA ha promovido su oferta académica, tanto de grado como de posgrado en español y en inglés, con especial atención a los Joint Programmes del consorcio SEA-EU. También se ha dado a conocer la International Summer School y los cursos intensivos de español ofertados por el Centro Superior de Lenguas Modernas.

En el stand 'Study in Spain', la delegación ha recibido la visita del cónsul general de España en Hong Kong, Miguel Aguirre de Cárcer García del Arenal.

VISITA A CUATRO UNIVERSIDADES CHINAS

La agenda institucional ha continuado con la visita a cuatro universidades en Hong Kong, Macau y Beijing, en el marco de la delegación de universidades españolas liderada por el Sepie.

En Hong Kong se han visitado las instalaciones de The Hong Kong University of Science and Technology, en Macao, la Macau University of Science and Technology, y en Pekín, la Tsinghua University y Beijing Jiaotong University.

En todas ellas se han mantenido reuniones de trabajo con representantes institucionales, en las que cada delegación ha presentado su universidad, sus principales líneas de investigación y docencia, así como sus intereses de colaboración, acordándose avanzar en la firma de convenios para el desarrollo de actividades conjuntas.

Además, se han celebrado reuniones bilaterales con profesoras de los departamentos de Lengua y Literatura española de Shenzhen University y Beijing University.

La misión institucional ha incluido también encuentros en la Embajada de España en China. Así, ha habido reuniones de trabajo con la embajadora española en este país, Marta Betanzos Roig, en la que las universidades españolas han trasladado sus intereses e impresiones tras las visitas realizadas, al tiempo que han recibido orientaciones sobre la cooperación con instituciones chinas.

Ese mismo día se ha celebrado una reunión con la consejera de Educación de la Embajada de España en Pekín, María Luisa Ochoa, y con Adrián Gutiérrez Árboles, consejero del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), con el objetivo de conocer las áreas de colaboración existentes entre instituciones de educación superior de España y China y los programas de financiación disponibles a nivel gubernamental.