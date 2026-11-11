La Universidad de Cádiz suspende la actividad en sus cuatro campus ante la alerta naranja por la borrasca Charles

Archivo - Vista del campus de la Universidad de Cádiz en Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cádiz (UCA) ha suspendido la actividad en sus cuatro campus de la provincia este miércoles 11 de noviembre debido a a la alerta naranja emitida por la Agencia Estatal de Meteorología ante el paso de la borrasca Charles, de tal forma que los centros e instalaciones universitarias de los campus gaditanos permanecen cerrados.

En un comunicado, la UCA ha explicado que suspende la actividad presencial en los campus de Cádiz, Puerto Real, Jerez de la Frontera y Algeciras para "evitar perjuicios académicos al estudiantado que pueda verse afectado por las condiciones meteorológicas o las posibles limitaciones de movilidad".

Los centros van a informar sobre su correspondiente reprogramación así como de las adaptaciones académicas que consideren pertinentes.

Además, han quedado suspendidas las actividades programadas al aire libre y las actividades y servicios presenciales que presta el PTGAS, incluidos los servicios establecidos con motivo de la huelga, debiendo permanecer localizables el personal de mantenimiento, así como los técnicos de redes y sistemas designados para atender incidencias o necesidades de carácter técnico urgentes e inaplazables.

La decisión se adopta con el objetivo de proteger la seguridad de toda la comunidad universitaria.

Como se ha indicado, el equipo de gobierno de la Universidad de Cádiz monitorizará durante esta jornada la evolución de la situación, en coordinación con las autoridades competentes y el resto de las instituciones.

Cabe recordar además que en la noche del pasado martes, la Junta de Andalucía ha elevado este martes a fase de emergencia, situación operativa 1 (SO1), el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI).

Esta decisión ha conllevado la suspensión de la actividad educativa lectiva presencial en 30 municipios de las comarcas meteorológicas del litoral de Huelva, el litoral de Cádiz y el Estrecho.

En el litoral gaditano y en la comarca del Estrecho, la medida afecta a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.