La Universidad CEU Fernando III analiza el plan de rearme de la UE en su Curso de Verano en El Puerto (Cádiz)

Fernando García Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2011 y 2017 en el Curso de Verano de la Universidad CEU Fernando III en El Puerto. - UNIVERSIDAD CEU FERNANDO III

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La Universidad CEU Fernando III ha celebrado la segunda sesión de su primer Curso de Verano de la CEU UF3, que se desarrolla en la Ermita de Santa Clara de El Puerto de Santa María (Cádiz), con una jornada que ha analizado el plan de rearme de la Unión Europea (UE) y sus implicaciones para España.

En una nota, la Universidad ha recordado que el Curso de Verano en El Puerto se celebra bajo el título 'Jornadas sobre Defensa y Sociedad' y reúne a destacados expertos para ofrecer una "reflexión rigurosa" sobre el papel de la seguridad y la defensa en el contexto geopolítico actual.

Así, en su segunda jornada ha intervenido el almirante general Fernando García Sánchez, jefe del Estado Mayor de la Defensa entre 2011 y 2017, con la conferencia 'El plan de rearme de la Unión Europea y sus implicaciones para España', en la que ha analizado los principales desafíos que afronta Europa en materia de seguridad y defensa.

Durante su intervención, el almirante general ha advertido que la sociedad no percibe todavía la importancia de la seguridad como un elemento esencial para garantizar el bienestar y el bien común, subrayando que solo una visión compartida entre el liderazgo político y los intereses nacionales estratégicos permitirá afrontar con éxito los retos del escenario internacional.

Respecto al plan de rearme impulsado por la Unión Europea, García Sánchez ha señalado tres grandes debilidades, como la falta de voluntad política, que dificulta una toma de decisiones ágil y puede convertir la iniciativa en un proyecto eminentemente industrial; la insuficiente inversión en defensa, derivada de una escasa conciencia política sobre la relevancia estratégica de la seguridad; y la limitada cooperación entre los Estados miembros, donde continúan prevaleciendo los intereses nacionales sobre una estrategia común.

En relación con España, el ponente ha destacado que este nuevo escenario europeo representa una oportunidad para fortalecer la industria nacional de defensa y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la seguridad.

No obstante, ha alertado también de importantes carencias, como la ausencia de un consenso político en torno a la inversión en defensa y la necesidad de actualizar la planificación estratégica nacional para orientarla hacia la protección de los intereses del país y no únicamente hacia las amenazas identificadas.

Como conclusión, García Sánchez ha afirmado que "los recursos disponibles no se están empleando con la máxima eficiencia", lo que puede comprometer el desarrollo de futuras capacidades estratégicas. En este sentido, ha defendido que el gran objetivo debe ser integrar las capacidades de la industria dentro de la doctrina de las Fuerzas Armadas, favoreciendo una colaboración que permita desarrollar una defensa más eficaz, sostenible y preparada para los desafíos del futuro.

Este encuentro forma parte del primer Curso de Verano de la Universidad CEU Fernando III, una nueva iniciativa académica con vocación de continuidad que busca acercar el conocimiento universitario a la sociedad y generar espacios de diálogo entre universidad, instituciones, profesionales y ciudadanía, ha señalado la Universidad.

En este sentido, ha añadido que a través de estas jornadas la Universidad amplía su actividad más allá del calendario lectivo, reforzando su apuesta por el análisis de cuestiones estratégicas de interés público y consolidando su papel como agente de reflexión y servicio a la sociedad.