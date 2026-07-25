El vaciado de los restos del cementerio de San José de Cádiz se encuentra al 25% de su ejecución

Estado del vaciado de los restos del cementerio de San José de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de vaciado de los restos que quedan en el cementerio de San José se encuentran al 25 por ciento del total. Esta labor se inició en el pasado mes de mayo y tienen una duración aproximada de seis meses y una inversión de 700.000 euros. En concreto se está actuando sobre 3.200 fosas de suelo, 700 osarios y dos fosas comunes.

Según ha emitido el Consistorio gaditano en una nota, estos trabajos son necesarios antes de poder acometer la construcción de un parque que supondrá un gran cambio urbanístico en la ciudad. Como paso previo, la idea es derribar todo el muro perimetral ante de la ejecución de la obra del nuevo parque. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha realizado una visita a estas obras acompañado del teniente de alcalde Urbanismo y vicepresidente de Cemabasa, José Manuel Cossi.

Estos trabajos se están llevando a cabo con el "máximo respeto y dignidad y está suponiendo una labor muy minuciosa". Para ello hay dos equipos trabajando en el antiguo cementerio para poder cumplir con el vaciado de unos restos que están siendo trasladados al actual Cementerio Mancomunado en Chiclana.

Por su parte, el alcalde ha señalado que, de forma paralela, se está elaborando desde la Oficina Técnica de la Delegación Municipal de Urbanismo el proyecto de recuperación de este espacio "en el que habrá zonas verdes, zonas de uso dotacional y un espacio para la memoria".

En concreto, el objetivo de este nuevo pulmón verde de Cádiz es crear un espacio abierto a la ciudad que integre la playa Victoria con el barrio de San José y que derribe el muro que históricamente ha aislado este barrio. En el conjunto de actuaciones se prevé una instalación deportiva de barrio que servirá de equipamiento al ÍES Drago, un espacio dedicado a la memoria democrática y la conservación de la capilla protegida existente.

Además, se ha hecho un contrato de asistencia técnica que se adherirá al proyecto con la delegación municipal de Medio Ambiente, dirigida por el teniente de alcalde José Carlos Teruel, con el objetivo de "elegir las especies más adecuadas para esta nueva zona verde". Para esta tarea se tendrá en cuenta la situación de este espacio, junto al mar y donde combaten muchos vientos que requerirán de especies resistentes a esta climatología.

El proyecto se está financiando gracias a la operación de crédito de 27 millones de euros que aseguran también la ejecución de otros dos grandes proyectos de ciudad como son la urbanización de la avenida de Astilleros y la rehabilitación del frente de las Puertas de Tierra.

García ha señalado que "el proyecto del futuro parque del cementerio es uno de los más simbólicos de los que estamos desarrollando en la ciudad y se encuentra dentro de nuestro objetivo de recuperar espacios públicos para los gaditanos, tal y como hemos hecho con el Foso del Pelícano, el castillo de San Sebastián, el Torreón de las Puertas de Tierra y su paseo superior, y el Baluarte del Orejón entre otros, y los que vienen, como por ejemplo el Pabellón Portillo, el Instituto del Rosario y Valcárcel".