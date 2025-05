Valero acusa a la Junta de "llamar a prevaricar" al Ayuntamiento de Cádiz con el estadio ignorando la Ley de Memoria

ÁLORA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha recriminado este viernes al consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que "llame a prevaricar al Ayuntamiento de Cádiz" con el nombre del estadio de fútbol de la capital, que cambió su histórica denominación de Ramón de Carranza por la de Nuevo Mirandilla en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, actitud que ha calificado de "muy grave".

"Está demostrando el Partido Popular que las leyes que no le gustan no las cumple", ha continuado argumentando el también diputado de Sumar en el Congreso por la circunscripción de Málaga.

En declaraciones a los medios de comunicación en Álora (Málaga), Valero ha reaccionado así a las declaraciones de Nieto a Radio Cádiz de la Cadena Ser, quien aseguró sobre sus amigos cadistas que "cuando hablo con ellos ninguno me dice que va al Nuevo Mirandilla, dicen Carranza".

"Digan lo que digan los fiscales o la ley de Memoria Democrática, en la conciencia colectiva todo el mundo tiene los nombres dados a cada sitio y, precisamente en Cádiz, cambiarle por capricho un nombre a las cosas no funciona", afirmó el consejero de Justicia.

Valero ha argumentado su rechazo a que "el consejero Nieto, consejero de justicia, le diga al Ayuntamiento de Cádiz que incumpla la ley de memoria democrática cambiando el nombre del estadio de fútbol al estadio Carranza" esgrimiendo aquí la existencia de fondo de "una reclamación popular para que sea nuevo Mirandilla".

Tras proseguir argumentando que al Partido Popular y al Gobierno andaluz "no le gusta la Ley de vivienda y no la cumple y no le gusta la ley de memoria y no la cumple", ha considerado Valero que de esta forma "está echando tierra encima de las políticas de memoria".

"Está dejando en la cuneta a todo el movimiento memorialista y a la gente democrática de bien que lo que quiere es que se cumpla una ley que viene a congraciarnos en un futuro de convivencia democrática", ha sostenido el líder de IU Andalucía y candidato a la reelección en la XXV Asamblea.