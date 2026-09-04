Un vecino de Puerto Real (Cádiz) se lleva 500.000 euros con un 'Rasca' de la ONCE

Francisco Aurelio Linares, vendedor de la ONCE desde 2019 en Puerto Real (Cádiz) que ha repartido 500.000 euros en un 'Rasca' - LA ONCE

PUERTO REAL (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Un vecino de la localidad gaditana de Puerto Real ha sido agraciado con 500.000 euros al contado con un 'Rasca x20' premiado de la ONCE. Se trata del mayor premio que ofrece esta modalidad de juego activo.

"Vino tomarse un café y su merienda fueron 500.000 euros", ha comentado a la organización Francisco Aurelio Linares, vendedor de la ONCE desde 2019 que ha dado este premio en Puerto Real.

El café, según ha bromeado, "se lo dejó en la mesa", añadiendo que dar este premio ha sido "muy especial" para él, que nunca había repartido tanto dinero. "Lo rascó delante mía y fue un momento inolvidable", ha comentado al recordar la escena.

"Ahora quiero seguir dando alegrías y ayudando, espero que sea una racha", ha indicado este vendedor, cuya carrera en la ONCE ha sido "una oportunidad" después de buscar empleo como electricista, formación que acredita, y no encontrarla por su discapacidad.

"Estuve mucho tiempo en paro hasta que entré en la ONCE. Aquí estoy encantado, la calle tiene sus cosas, pero puedo trabajar y me gusta estar aquí", ha valorado.

El 'Rasca x20' es el juego en el que por cinco euros se puede llegar a ganar hasta 500.000 euro al instante. Además, este rasca incluye multiplicadores, de tal forma que si aparece un x2, x5, x10 o x20, ganas 2, 5, 10 o 20 veces el valor del premio mostrado.

Para este viernes 4 de septiembre el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 23 millones de euros.