Vecinos de algunas zonas de Arcos (Cádiz) pueden volver a sus casas ante la reducción del desembalse en la presa

Algunos vecinos en Arcos observan desde una zona alta el caudal por el desembalse en la presa. - Joaquín Corchero - Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha lanzado un mensaje de optimismo al señalar que actualmente la presa está desembalsando 300 metros cúbicos por segundo, que "las previsiones son cada vez mejores" y que entiende que "poco a poco irá bajando el caudal del río". Así, ha anunciado que algunos de los vecinos desalojados pueden volver a sus casas.

En este sentido, en un mensaje en las redes sociales del Ayuntamiento, recogido por Europa Press, el alcalde ha indicado que vecinos de la calle Padre Salesiano, el Chamorro de Algarrobo, calle Lepanto y todo el entorno de esta vivienda pueden volver, así como los vecinos de la Junta de los Ríos. No obstante, todavía no podrán volver ni el residencial Lago de Arcos, la Vega de Coviche ni ninguna parte de las huertas del pueblo.

Aún así, Rodríguez ha pedido "tener mucha precaución porque el río lleva muchísima fuerza". "No acercaros al río porque os puede arrastrar, así que mantener la precaución y atentos a las indicaciones", ha advertido el alcalde.

Por otra parte, ha indicado que el material que se está donando se podrá seguir recogiendo este domingo hasta las 14 horas en el pabellón y hasta las 21 horas en la Casa Hermandad de Cristo Rey, en el Barrio Bajo, y a partir de este lunes en la nave de Roymotor, en el polígono del Peral.

Además, ha explicado que se van a colocar bateas para tirar los enseres que están estropeados. "Sé que hay mucha voluntad por colaborar. Vamos a hacerlo de forma coordinada y tranquila y el Ayuntamiento estará ayudando en todo aquello que necesitéis de material y de batea para que la limpieza sea lo más efectiva posible", ha concluido el alcalde, que ha alentado a los vecinos con un "cada vez nos queda menos".