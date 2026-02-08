El alcalde de El Puerto (Cádiz) anuncia el regreso progresivo a sus casas de los vecinos del Poblado de Doña Blanca

Operarios de El Puerto de Santa María trabajando en el Poblado de Doña Blanca por los efectos del temporal. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha anunciado que este domingo, tras la celebración a primera hora de una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) en el Ayuntamiento, se ha autorizado el inicio del retorno progresivo y ordenado de los vecinos del Poblado de Doña Blanca a sus hogares.

Según ha explicado en una nota el Ayuntamiento, en la reunión técnica se ha evaluado el comportamiento del río Guadalete durante la noche y la evolución de la situación en el Poblado de Doña Blanca, donde efectivos de Apemsa y del Consorcio de Bomberos han permanecido trabajando de manera ininterrumpida durante toda la madrugada en labores de achique de agua, especialmente en la calle Real.

Así, tras analizar los informes actualizados, el alcalde ha señalado que tanto el caudal como la altura del río continúan descendiendo de forma favorable, lo que permite avanzar con prudencia y responsabilidad hacia el retorno seguro de los vecinos, garantizando su vuelta con total seguridad. Las obras de construcción de emergencia del dique este sábado y el achique continuo han logrado frenar que el agua avanzara y llegara a las casas.

Aunque los equipos operativos continúan trabajando sobre el terreno, no existe riesgo para las personas ni para las viviendas, por lo que, a partir de las 13,00 horas ha comenzado el regreso progresivo de los residentes evacuados al Poblado.

Asimismo, el alcalde ha informado de que, a partir de este lunes, comenzarán los trabajos de limpieza y puesta a punto del Poblado de Doña Blanca y en las zonas más afectadas por las últimas borrascas como Cañada del Verdugo, Zona Norte o los entornos costeros de Valdelagrana y Costa Oeste. En este sentido, ha destacado que el tanque de tormentas, aún en fase experimental, ha funcionado cumpliendo su objetivo e impidiendo que la zona de Crevillet se inunde como en otras ocasiones.

Además, ha anunciado que el lunes se realizará una evaluación detallada de los desperfectos provocados por las lluvias de las últimas semanas con el objetivo de poner en marcha un plan municipal de actuación para la reparación y mejora de las vías públicas afectadas.

El Ayuntamiento ha señalado que El Puerto de Santa María recupera a partir de este lunes la normalidad en el conjunto de la ciudad y todos los servicios estarán operativos. De este modo, se retoman las clases presenciales en todos los colegios e institutos, reabren sus puertas las instalaciones deportivas municipales, las bibliotecas y salas de estudio, así como el cementerio, parques, pinares y jardines municipales.

El alcalde ha indicado que El Puerto ya ha solicitado a la Junta de Andalucía bajar el nivel de Emergencia a nivel 1 y ha aagradecido el "comportamiento ejemplar" de los vecinos del Poblado de Doña Blanca, con su presidente vecinal a la cabeza, que "han demostrado un compromiso, responsabilidad y confianza dignos de reconocimiento".

Este agradecimiento la ha extendido a todos los servicios operativos, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal municipal, voluntarios y empresas que han colaborado de forma altruista, "cuya entrega, profesionalidad y coordinación han sido fundamentales para afrontar esta situación con eficacia y proteger a El Puerto y a sus ciudadanos", así como a "todos los portuenses que se han volcado mostrando una empatía y unidad sobresalientes".