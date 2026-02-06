Vecinos evacuados de Doña Blanca en El Puerto (Cádiz), pendientes de un desbordamiento del Guadalete que afecte a casas

El pabellón municipal de Angelita Alta acoge a los vecinos desalojados del Poblado de Doñablanca, hasta que puedan volver a sus hogares. A 6 de febrero de 2026, en Doñablanca, Cádiz (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

En torno a una veintena de vecinos del Poblado de Doña Blanca, en El Puerto de Santa María (Cádiz), han pasado la noche del jueves al viernes en el Pabellón de Angelita Alta, pendientes de un posible desbordamiento del río Guadalete a su paso por esta pedanía rural que pueda afectar a las casas que han tenido que abandonar de manera preventiva.

En esta zona preocupa que la crecida del río que tiene bajar de Jerez de la Frontera coincida con la pleamar y eso provoque un desbordamiento del Guadalete que haga que el agua llegue a todas las viviendas. Como ha explicado el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, en un vídeo difundido en redes, eso podría producirse en torno a las 18,00 horas y en estos momentos ya se ha desbordado por Doña Blanca aunque sin afectar en gran medida a las casas.

En declaraciones a Europa Press, un vecino ha contado que ya ha sufrido "cuatro inundaciones" y que dada la situación de su vivienda él es "el primero que se inunda", pero que este desalojo lo ha vivido "con tranquilidad" porque ha visto que el dispositivo desarrollado por el Ayuntamiento de El Puerto se ha hecho con "tiempo suficiente para preparar las cosas" y salir.

"Creo que ha sido un acierto en que nos vinieramos para acá, porque hay un problema muy gordo en los pantanos", ha comentado este vecino, que ha asegurado que todos han estado "muy bien atendidos".

Otra de las vecinas que han optado por pasar la noche en el pabellón habilitado por el Ayuntamiento, ha valorado también la rapidez y prevención con la que se ordenó el desalojo, que al hacerse con antelación, permitió a todos ellos poder llevarse "muchas cosas". No obstante, el Ayuntamiento ha ido permitiendo este viernes que los vecinos pudiera, con seguridad, acceder a la zona para recoger más pertenencias y dar de comer a los animales mientras dura el desalojo.

"Se ha inundado mi casa ya dos veces", ha contado otra vecina, que ha asegurado que el agua llegaba a la calle de vivienda antes de irse y no sabe qué se encontrará cuando pueda volver. "Estoy atacadita", ha indicado, asegurando que está "con las carnes abiertas" ante lo que puede pasar si el río se desborda completamente.

El Poblado de Doña Blanca fue desalojado este jueves, afectando a medio millar de vecinos, que tuvieron que ser evacuados como medida preventiva ante la situación que presentaba el Guadalete, que ayer estaba a más de 6,5 metros de nivel a su paso por Jerez. En estos momentos, alcanza ya su máximo histórico con 6,82 metros.