Verdemar solicita a eurodiputados españoles que pidan suspender la entrada en vigor del acuerdo con Gibraltar

Verdemar denuncia rellenos con escombros de obra en la cara este de la costa del Peñón. - VERDEMAR

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Verdemar-Ecologistas en Acción ha solicitado a los eurodiputados españoles que pidan la suspensión de la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar antes de que supuestamente entre el próximo 15 de julio "con el fin de proteger los intereses ambientales y económicos del Campo de Gibraltar".

En una nota, Vedermar pide la suspensión de su entrada en vigor "hasta que no se garantice la protección de las aguas, el fin de los rellenos, el control de bunkering y una normativa aplicable equivalente para los puertos de Algeciras y Gibraltar".

Por ello, la organización ecologista se ha dirigido a los parlamentarios europeos para solicitarles que impulsen una revisión del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, ya que, según el portavoz de Verdemar, Antonio Muñoz, "el acuerdo deja muchos cabos sueltos y a la voluntad gibraltareña, de la que ya se sabe que carecen en materia medio ambiental". "Si no se modifica antes de su entrada en vigor ya no habrá marcha atrás y el precio lo pagaremos todos los que vivimos en esta zona", ha añadido.

En una carta enviada a eurodiputados españoles, Verdemar les ha señalado que los aspectos fundamentales a modificar antes de la entrada en vigor del acuerdo son, en temas portuarios, que Gibraltar, "al no ser miembro de la UE, las normas EU ETS no se aplican con las mismas condiciones que en puertos como el de Algeciras, lo que supone un problema ambiental y de competencia desleal".

Igualmente, hacen referencia a la protección de las aguas del Estrecho, recordando que "Gibraltar no reconoce las aguas adyacentes al Peñón como aguas protegidas por la UE y por tanto, la normativa que aplicará será la propia de aguas no pertenecientes a la Red Natura 2000, dejando ese espacio marino desprotegido".

También señalan en su escrito el "fin de los vertidos al mar", ya que, según los ecologistas, "el acuerdo deja la puerta abierta a que Gibraltar puede seguir realizando rellenos en aguas protegidas". "Estos rellenos se realizan según la normativa local, que permite el uso de escombros de obra como material base y esta cuestión no es teórica si no actual, dado que hoy en día se están realizando esas actividades en la cara este de la costa del Peñón", advierten.

Igualmente, apuntan al tratamiento de aguas residuales, al considerar que "es imprescindible que el acuerdo fije un plazo para que Gibraltar cuente con una planta de aguas residuales, de la que hoy carece, para evitar los vertidos de aguas residuales sin tratar en el Estrecho".

Finalmente, señalan al "control del bunkering", al ver "necesario que el acuerdo regule las operaciones de bunkering, dado que Gibraltar utiliza fondeaderos ilegales que generan vertidos incontrolados y si no se regula, esta actividad económica, una de las principales del Peñón, seguirá realizándose sin ningún tipo de control".

Verdemar ha señalado que espera poder mantener encuentros, "con la máxima urgencia", con los eurodiputados con los que ya ha venido manteniendo contacto dado que el Parlamento Europeo admitió a trámite su petición en el Comité PETI.

En este sentido, han indicado que esta petición sigue su tramitación en el Parlamento, pero "dado que los tiempos parlamentarios y la aplicación del acuerdo no están acompasados Verdemar ha tomado la iniciativa de pedir apoyo a diferentes europarlamentarios al considerar que es la única manera de conseguir la inclusión de una protección medioambiental efectiva en el acuerdo".