Vox se reafirma en rechazar que la agricultura sea "moneda de cambio" para la UE cuando para Andalucía "es estratégica"

Imagen de este domingo del encuentro que ha tenido Vox en Andalucía con agricultores en Conil de la Frontera (Cádiz). - VOX EN ANDALUCÍA

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha encabezado este domingo una reunión de dirigentes provinciales de este partido con un grupo de agricultores de Conil de la Frontera (Cádiz) en las instalaciones de la cooperativa San Patricio.

Ha subrayado Gavira que el campo "no puede seguir siendo moneda de cambio" en diferentes negociaciones internacionales y ha reclamado medidas urgentes para propiciar "precios justos, reducir la carga burocrática", además de asegurar que "los productos importados cumplan las mismas condiciones que se exigen a los agricultores españoles".

Ha remarcado que el apoyo al campo por parte de su partido obedece a que se trata de "una cuestión estratégica" para Andalucía y para el conjunto de España, según una nota de este partido.

Gavira se ha hecho eco de estas demandas y ha mostrado su respaldo a los agricultores para advertir de que el acuerdo de Mercosur "supone un grave perjuicio para el sector primario español y también para los consumidores, que verán cómo se facilita la entrada de productos con menores garantías de calidad y seguridad alimentaria".

Ha insistido en la necesidad de que las políticas comerciales de la Unión Europea "protejan a quienes producen bajo las normas más exigentes del mundo, en lugar de dejarlos en desventaja frente a importaciones masivas".

El portavoz de Vox en Andalucía ha reafirmado el compromiso de su partido con el sector agrario al señalar que "seguiremos defendiendo la soberanía alimentaria, la rentabilidad de las explotaciones y el mantenimiento de la actividad agrícola como pilar económico y social de nuestros pueblos".

Vox ha señalado que este encuentro ha servido para "escuchar de primera mano" las preocupaciones del sector agrario, agravadas recientemente por el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los países integrantes de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Los profesionales del sector han expresado a Vox su inquietud por lo que consideran una competencia desleal derivada de la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares fitosanitarios, laborales y medioambientales exigidos a los productores nacionales.

Vox ha esgrimido su denunciada continuada sobre que "esa situación pone en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones y amenaza el relevo generacional en el campo".

Este partido ha afirmado que seguirá desarrollando "una agenda de contacto directo" con agricultores y ganaderos en toda Andalucía a fin de "conocer sus necesidades reales y promover políticas que garanticen el futuro del campo español y refuercen la protección del sector primario".