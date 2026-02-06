Vox reclama "prevención" ante las incidencias de las borrascas porque "no solo tienen que funcionar las alertas"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este viernes saluda a agentes de la Guardia Civil en su visita a Jerez de la Frontera (Cádiz). - VOX EN ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reclamado este viernes otras medidas por parte del Gobierno andaluz para afrontar las incidencias que gestionar tras el paso de las borrascas.

Ha apuntado en este sentido que "parece que mientras funcionen los dispositivos de emergencia, da igual fallar en la previsión y ejecución de medidas, pero estar preparados no es únicamente que te suene el móvil y que te metan en casa o te saquen de ella", en declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), municipio que ha sufrido el desalojo de los vecinos de las zonas rurales y aledañas al río Guadalete.

En este sentido ha precisado que su partido considera que no solo tienen que funcionar las alertas, sino que tiene que funcionar también la prevención y para ello se ha remitido el trabajo que se sigue con los incendios forestales por cuanto ha esgrimido que "el trabajo de prevención se hace en invierno, antes de que prenda la primera llama", según una nota de este partido.

Ante la sucesión de borrascas que viene atravesando Andalucía en los últimos días, Vox ha destacado y agradecido "la extraordinaria labor de los servicios de emergencia y el despliegue de sus efectivos".

Manuel Gavira se ha lamentado que en el caso concreto de Jerez de la Frontera "no es la primera vez, ni desgraciadamente la última que Jerez se llene de agua", por lo que ha esgrimido que "lo hemos dicho innumerables veces".

"En Vox hemos pedido obras hidráulicas, encauzamientos y limpieza de los ríos que están abandonados y el mantenimiento de las presas. Nada de esto se hace porque ni los del PSOE antes, ni los del PP ahora quieren hacerlo", ha manifestado el portavoz andaluz.

"Ahora que ha llovido mucho es cuando hay que decir que el agua no es un problema, sino un recurso. Es precisamente ahora cuando hay que hablar también de sequía", ha argumentado Gavira sobre otro aspecto de las lluvias acumuladas.

"Hasta hace nada rezábamos por la lluvia. Por eso hoy es el día de hablar de las infraestructuras y del almacenamiento. Desembalsar es la consecuencia de la falta de infraestructuras. Por eso, hay que poner soluciones reales, no parches", ha concluido Gavira su reflexión sobre la situación que se vive con las borrascas.