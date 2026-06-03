Vueling estrena nueva ruta hasta septiembre entre Jerez (Cádiz) y Santiago de Compostela

Archivo - Un avión de Vueling - VUELING - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La aerolínea Vueling ha estrenado en la tarde de este miércoles 3 de junio una nueva ruta entre Jerez de la Frontera (Cádiz) y Santiago de Compostela (A Coruña) que operará hasta el 12 de septiembre de 2026, promoviendo el movimiento de turistas este verano entre ambos aeropuertos.

El primer vuelo de esta ruta ha aterrizado esta tarde en el aeropuerto de Jerez, según ha informado la aerolínea sobre una conexión que contará con dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, reforzando la conectividad nacional de Vueling y ampliando las opciones de viaje entre ambas regiones.

Esta nueva conexión forma parte del refuerzo de la operativa de Vueling tanto en Galicia como en Andalucía para la temporada de verano de 2026 y de la apuesta de la aerolínea por el mercado doméstico.

En Jerez, la compañía aérea amplía su conectividad con el estreno de esta nueva ruta a Santiago de Compostela, además de operar las conexiones con Palma de Mallorca, Barcelona y Bilbao durante la temporada estival.