Zona Franca de Cádiz estrena el edificio de contenedores de Zona Base como icono y referente del nuevo modelo industrial

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el acto inaugural del edificio de Zona Base-Incubazul en la Zona Franca de Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presidido el acto de inauguración del edificio compuesto por contenedores marítimos reciclados en Zona Base Incubazul, que alojará de forma definitiva la incubadora de la Zona Franca de Cádiz y que se convierte en un referente e icono del nuevo modelo industrial 4.0, "más innovador y sostenible", que está implantando el Consorcio gaditano.

En el acto de inauguración, en el que han participado también el presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, el alcalde de la ciudad, Bruno García, y el delegado de la Zona Franca, Fran González, han estado presentes representantes empresariales y autoridades, entre los que se encontraban el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.

Fran González y su equipo técnico, junto al responsable de Carquero Arquitectura, estudio encargado del proyecto, ha acompañado a Montero en un recorrido por las instalaciones para explicar los detalles de la edificación, que cuenta con una superficie total construida de 1.951,33 metros cuadrados y 1.415,73 metros cuadrados de terrazas y espacios libres distribuidos en tres plantas y la baja, donde predomina la sostenibilidad, la innovación y el confort.

Además, las instalaciones cuentan con un auditorio para celebración de eventos, salas de coworking, salas de reuniones y formación, oficinas, laboratorio tecnológico y diferentes espacios para intercambiar información y experiencias, incluida una zona de restauración.

El edificio, cuya inversión total ha sido de más de cinco millones de euros, está dotado con herramientas de alta tecnología que permiten la implantación de empresas altamente innovadoras y como complemento de todo el conjunto, en la tercera planta, coexisten espacios habitacionales, con lugares de encuentro al aire libre al tener todas las plantas terrazas para fomentar la convivencia entre los emprendedores, según ha explicado la Zona Franca.

UNA DE LAS MEJORES INCUBADORAS DE ESPAÑA

La vicepresidenta primera del Gobierno ha resaltado que Incubazul "está considerada como una de las mejores incubadoras de España y la primera de Andalucía y cuenta con un amplio reconocimiento internacional".

En este sentido, Montero ha recordado que "un centenar de empresas han sido seleccionadas en los programas de aceleración, el 81% de las startups incubadas avanza, el 41% ya factura y un 28% cuentan con un alto valor tecnológico". Asimismo, ha señalado que Incubazul es ya "un referente indiscutible en economía azul, un sector que emplea en España a 900.000 personas y que factura casi 100.000 millones de euros".

"Hoy es un gran día para la Zona Franca y para Cádiz. Este edificio es un hito importantísimo, no solo por lo que supone tener un edificio de estas características y con estas prestaciones en la ciudad, sino también por lo que representa para el Consorcio y su nuevo modelo de industria 4.0, innovadora, sostenible y comprometida con el medioambiente y con el mar, con la Economía Azul", ha resaltado el delegado del Estado, Fran González.

En este sentido, ha agradecido la ayuda de los Fondos Europeos, realizada a través de la Fundación Incyde, y el apoyo y confianza del Gobierno central. "Incubazul es el mejor ejemplo de cómo estos fondos y esta política europea puede cambiar la realidad y cómo se puede apostar por modelos de negocio y de crecimiento económico que redundan en la economía, pero también en la transición ecológica", ha manifestado.

Asimismo, ha afirmado que "Incubazul se ha consolidado como un elemento, el más importante de la Bahía y la provincia, de innovación, de atracción del talento y defensa del medio ambiente y la economía circular". "Nuestro compromiso con la economía circular, la innovación y el emprendimiento se refuerza día a día y ya hemos iniciado un nuevo proyecto en torno a ello, el ZF Blue Core, el vivero de empresas 4.0 que potenciará aún más nuestro ecosistema de Economía Azul y nuestra apuesta por crear tejido empresarial aprovechando el talento de nuestro entorno", ha concluido Fran González.

Por su parte, el presidente de la Fundación Incyde y de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado que "con la puesta en marcha de Incubazul son ya cinco las Incubadoras de Alta Tecnología creadas en Andalucía y una de las 26 que conforman la red de incubadoras impulsada por Incyde gracias al apoyo de los fondos europeos". Además, ha añadido que "Incubazul es una muestra del poder transformador de estos fondos, que están permitiendo impulsar la innovación y el emprendimiento en sectores estratégicos como la economía azul".

Zona Franca ha recordado que el edificio de Zona Base Incubazul fue proyectado como un centro de referencia de la economía circular, de un modelo industrial más sostenible y comprometido con el medioambiente y el acto de primera piedra fue presidido también por María Jesús Montero en julio de 2022.

La peculiaridad del edificio, conformado por contenedores marítimos reciclados cuya vida útil es de 10/15 años, ha hecho necesario que la construcción haya tenido que hacerse de forma más cuidada y meticulosa que un edificio convencional.

La actuación ha dado lugar no sólo a un edificio singular y eficiente, sino que también está propiciando un cambio en una de las zonas de la ciudad con mayores deficiencias urbanísticas, mejorando la entrada y salida de Cádiz con un proyecto que va a dar vida, dinamismo y ebullición a todo el entorno, dando sentido a la zona industrial de la ciudad, ha señalado Zona Franca, que ha recordado que contiguo al edificio va un hotel, que deberá construirse en los próximos meses, y muy cerca en la misma parcela se ubicará una residencia de estudiantes.