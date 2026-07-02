Zona Franca de Cádiz se incorpora a la Red PIDI del Centro de Desarrollo Tecnológico y la Innovación

Archivo - Recinto interior de la Zona Franca de Cádiz. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha afirmado que da un paso más en su apuesta por la innovación y el emprendimiento para el desarrollo económico entrando a formar parte de la Red de Puntos de Información Sobre Investigación, Desarrollo e Innovación (Red PIDI), una red de puntos estratégicos cuyo objetivo es el apoyo y asesoramiento al tejido empresarial impulsada por el Centro de Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), entidad dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha explicado la Zona Franca en una nota, el Comité Ejecutivo del Consorcio gaditano ha dado el visto bueno en su última sesión celebrada esta semana a la incorporación de la Institución gaditana a esta red. La Red PIDI trabaja para ofrecer información y asesoramiento sobre las líneas de apoyo más convenientes en función de los proyectos tecnológicos y empresariales de los demandantes, cubriendo todos los ámbitos administrativos desde programas locales a internacionales.

Así, ha indicado que la Zona Franca de Cádiz, en su permanente apuesta por impulsar el tejido económico y empresarial de su área de influencia, es una entidad idónea para formar parte de la Red PIDI, de la que pueden formar parte aquellas que tengan entre sus competencias la promoción y el asesoramiento a empresas y emprendedores.

Además, el Consorcio gaditano ha recordado que está inmerso en la implantación de un nuevo modelo de industria 4.0, más innovador y sostenible, que va en paralelo y entronca directamente con las directrices del CDTI, cuya finalidad es promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

Las entidades integrantes de la Red PIDI atienden con sus propios medios y recursos las solicitudes de información y asesoramiento sobre financiación pública de la I+D+I recibidas en su ámbito geográfico y sectorial, registrándolas en el sistema de gestión de información de la red. También celebran eventos en colaboración con el CDTI, con el objeto de difundir los instrumentos y programas de financiación pública de la I+D+I y facilitar la cooperación tecnológica empresarial, según ha explicado Zona Franca.