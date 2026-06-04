Zona Franca de Cádiz proyecta su modelo de innovación y Economía Azul en un encuentro empresarial en Honduras

El delegado de la Zona Franca, Fran González, en el III Foro Iberoamericano de Turismo. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Cádiz ha participado en el III Foro Iberoamericano de Turismo que se ha celebrado esta semana en Honduras respondiendo al llamamiento realizado por parte de la CEOE, coorganizadora del evento a través del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), para contar de primera mano la experiencia del Consorcio en torno a su gestión y su modelo de innovación y Economía Azul.

Según ha señalado la Zona Franca en una nota, los organizadores del foro han concluido que la Institución gaditana es un aliado estratégico y un referente como ejemplo de emprendimiento e innovación, con capacidad de réplica al otro lado del océano, haciendo alusión al nuevo modelo de industria 4.0, sostenible y respetuosa con el medioambiente, y con la Economía Azul como eje central.

En este sentido, han apuntado que de hecho, el Consorcio gaditano ha sido invitado a participar en este foro para exponer con detalle todo el trabajo que se está realizando en torno a Incubazul y BlueCore como casos de éxito y modelos replicables en países de la región.

Por su parte, el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha intervenido en una de las mesas del foro, concretamente la titulada 'Sostenibilidad medioambiental y adaptabilidad' junto a ponentes expertos como Antonio Magraner, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE); Caroline Balduc, integrante de Taskforce de Turismo del Diálogo Empresarial de las Américas (ABD); Elvin Flanco, presidente de la Cámara Nacional de Turismo Indígena de Panamá; y Luis Martínez Figueroa, gerente de la Asociación Chilena de Turismo Rural.

Además de en la mesa redonda, Fran González ha participado en una jornada especial celebrada en exclusiva para instituciones y empresas donde el responsable de la Zona Franca de Cádiz ha intervenido para detallar el modelo de aceleración empresarial de Incubazul y BlueCore.

Así, ha puesto de manifiesto todo el trabajo que se está realizando en Cádiz en torno a la Economía Azul y en donde el tejido empresarial innovador y altamente tecnológico crece día a día con la incorporación de nuevas firmas que elevan la competitividad del tejido productivo en torno al Consorcio gaditano, impulsor de empleabilidad de alto valor tecnológico y generador de oportunidades como catalizador de un nuevo modelo económico.

La delegación gaditana en Honduras, que ha contado con stand propio, ha estado compuesta, además de por el delegado del Estado, por el director de Economía Azul del Consorcio, José Manuel Fedriani, y el responsable de una de las startups de la incubadora Incubazul 'Tu Destino Sostenible', Alfonso Matías, una empresa especializada en sellos de certificación de sostenibilidad turística, encaminada a evaluar y reconocer las buenas prácticas en destinos, alojamientos, restauración y empresas de actividades turísticas.

Zona Franca ha destacado que en la jornada de clausura el presidente de Honduras, Nasry Asfura, visitó el stand de la Zona Franca y se interesó por conocer detalles del proyecto Blue Core.

Asimismo, se han mantenido contactos y reuniones para exponer el potencial Blue Core e Incubazul, que han fructificado con el interés de varias empresas participantes en el foro para integrarse en algunos de sus programas de aceleración, atraídos por la cartera de servicios en torno a la financiación, la internacionalización o la respuesta a necesidades 360 grados.

Durante los encuentros mantenidos, Fran González ha resaltado la importancia de ser responsables y encauzar el desarrollo económico en el marco de la sostenibilidad y el respeto al medioambiente. "En la Zona Franca de Cádiz somos catalizadores de un nuevo modelo de industria con la Economía Azul y la innovación como ejes centrales, con una estrategia sostenible, innovadora, resiliente e inclusiva y que tiene un enorme potencial para poder ser replicada en todos territorios de la región latinoamericana", ha explicado el delegado, que ha señalado que "Cádiz es ya un referente en el sector a nivel nacional, gracias al empuje de Zona Franca, en colaboración con otras administraciones y la alianza público-privada, que están consolidando un potente ecosistema con identidad propia y en continuo crecimiento".

González ha expuesto la experiencia de Zona Franca en la recuperación de zonas industrialmente degradadas con el proyecto Incubazul y "otras iniciativas que están desarrollando en torno a la Economía Azul y la descarbonización como la recuperación de salinas, muy vinculadas al entorno turístico y que tienen mucho potencial en el sector y como sumideros de carbono azul, ya que de 130 salinas registradas están activas menos de una decena por lo que hay camino en el que seguir trabajando".

En paralelo, los responsables de la Zona Franca de Cádiz han aprovechado el foro para dar una mayor visibilidad a los dos grandes eventos que se celebrarán en Cádiz el próximo mes de octubre, la Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas y el Blue Zone Forum-Innovazul, que convertirán la capital gaditana en la gran cita de los recintos fiscales de ambos lados del Atlántico y en epicentro internacional de la Economía Azul, la sostenibilidad y la innovación. En este sentido, Fran González ha animado a los participantes a conocer de primera mano el trabajo que se está realizando en la Zona Franca de Cádiz en torno a la tecnología y a la innovación con la Economía Azul como eje transversal.

Zona Franca ha indicado que el guante lanzado por González ha sido recogido, entre otros, por Narciso Casado Martín, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), director del departamento de Relaciones con Iberoamérica y director de Gabinete de Presidencia en CEOE, que ha agradecido la respuesta del Consorcio gaditano a participar en este foro y ha manifestado su compromiso por estar presente en Cádiz el próximo octubre "para seguir afianzando las alianzas y avanzando en el desarrollo del tejido empresarial azul en torno a los proyectos Blue Core e Incubazul".