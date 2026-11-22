Zona Franca prevé ahorrar más de 130.000 euros al año y evitar 300 toneladas de CO2 con instalaciones solares - ZONA FRANCA

CÁDIZ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz prevé alcanzar un ahorro económico anual de más de 130.000 euros y evitar la emisión a la atmósfera de unas 299 toneladas de CO2 mediante la puesta en funcionamiento de nueve instalaciones solares fotovoltaicas en edificios de su titularidad distribuidos por cinco municipios de la provincia.

Según las estimaciones del área técnica del Consorcio, las nueve instalaciones permitirán generar conjuntamente 1.083.616 kilovatios hora de electricidad renovable al año y alcanzar un ahorro económico estimado de 131.429 euros anuales, teniendo en cuenta el autoconsumo directo, el aprovechamiento de la energía almacenada y la compensación de excedentes, según se recoge en una nota.

Desde el punto de vista ambiental, la reducción de emisiones prevista equivale, de manera orientativa, a la capacidad de absorción anual de más de 14.000 árboles, una comparación que permite visualizar el alcance de la actuación y su contribución a la descarbonización de las instalaciones de la Zona Franca.

Para llevar a cabo este proyecto, la Zona Franca de Cádiz ha sacado a licitación las obras necesarias para ejecutar las nueve instalaciones fotovoltaicas previstas, incluyendo los trabajos de instalación de los sistemas de generación solar y las actuaciones necesarias para su implantación en los distintos inmuebles.

La licitación, con un presupuesto de más de 1,2 millones de euros, contempla actuaciones en Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera y El Puerto de Santa María. La inversión cuenta con una financiación de 833.504,80 euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mientras que la Zona Franca de Cádiz aportará los 412.665,18 euros restantes.

Las actuaciones se enmarcan en el programa Feder 2021-2027 y en las ayudas Renoage gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha considerado que estamos "ante un nuevo hito en el proceso de descarbonización de los espacios industriales que venimos desarrollando" y ha destacado que "este proyecto demuestra que la sostenibilidad y la eficiencia económica pueden avanzar de la mano".

Ha señalado que "apostar por las energías renovables significa reducir nuestra huella ambiental, aprovechar mejor los recursos disponibles y conseguir que nuestros espacios empresariales sean más eficientes y competitivos". González ha asegurado también que "queremos que la Zona Franca incorpore las soluciones energéticas que ya están transformando nuestro entorno productivo. No se trata únicamente de instalar placas solares, sino de avanzar hacia una gestión más inteligente de la energía y de estudiar fórmulas para que sus beneficios puedan extenderse a otras empresas y edificios de nuestro entorno".

AUTOCONSUMO, BATERÍAS Y APROVECHAMIENTO DE EXCEDENTES

Las nueve instalaciones previstas combinarán distintas modalidades de autoconsumo fotovoltaico, tanto individual como colectivo, con el objetivo de reducir la electricidad adquirida de la red general y mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

Las estimaciones técnicas contemplan que el aprovechamiento directo de la electricidad generada supondrá un ahorro anual de aproximadamente 102.943 euros, al que se añadirán otros 15.452 euros derivados del almacenamiento energético y unos 13.034 euros correspondientes a la compensación de excedentes.

El proyecto incluye instalaciones en los edificios Atlas, Heracles, Sede Social, Europa y el aparcamiento en altura de la Nave 20, en Cádiz; Nexus y Almanzor, en Algeciras; el Convento de San Agustín, en Jerez de la Frontera; Arcis, en Arcos de la Frontera; y Las Salinas, en El Puerto de Santa María.

Cuatro de las actuaciones incorporarán sistemas de almacenamiento mediante baterías, que permitirán utilizar parte de la electricidad generada en momentos diferentes a los de su producción.

Estas soluciones se instalarán en los proyectos correspondientes a los edificios Heracles y Sede Social, Europa, el aparcamiento en altura de la Nave 20 y Las Salinas.

En el caso del edificio Atlas, se acometerá previamente la impermeabilización de su cubierta para garantizar las condiciones necesarias para la instalación de los paneles solares. Por su parte, en el aparcamiento en altura de la Nave 20 se contempla una solución fotovoltaica mediante marquesinas para vehículos.

El procedimiento de contratación de estas actuaciones se encuentra abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 14 de diciembre, a las 15:00 horas, de acuerdo con el plazo establecido en la documentación de la licitación publicada en el perfil del contratante de la Zona Franca de Cádiz.

El contrato se ha dividido en diez lotes, nueve correspondientes a las instalaciones fotovoltaicas previstas en los distintos inmuebles y uno destinado a la impermeabilización de la cubierta del edificio Atlas, en Cádiz.

Esta distribución permite la presentación de ofertas para actuaciones diferenciadas y facilita la participación de empresas especializadas en los distintos trabajos.

Una de las posibilidades que contempla la Zona Franca de Cádiz es que las instalaciones fotovoltaicas puedan integrarse en el futuro en una comunidad energética, de manera que otras naves y edificios próximos puedan beneficiarse de la electricidad generada.

Para ello, una vez que los sistemas estén en funcionamiento, el Consorcio realizará un seguimiento de los consumos reales de los inmuebles y de la energía excedentaria, con el objetivo de evaluar las posibilidades de aprovechamiento compartido de la producción renovable.

Esta opción permitiría avanzar hacia un modelo de gestión energética que trascienda el autoconsumo de los edificios donde se instalen los paneles y abra nuevas posibilidades de colaboración y aprovechamiento de recursos entre los distintos espacios empresariales.

BENEFICIOS AMBIENTALES Y ECONÓMICOS

Además de la reducción de emisiones, el aprovechamiento de la energía solar permitirá disminuir las pérdidas asociadas al transporte y distribución de electricidad, al favorecer su generación en los propios lugares de consumo, según la nota.

La actuación también contribuirá a reducir la dependencia energética de los edificios y a mejorar su comportamiento ambiental, con efectos positivos tanto para la gestión de los inmuebles del Consorcio como para las actividades empresariales que se desarrollan en ellos.

La instalación de estos sistemas fotovoltaicos constituye un nuevo paso en la estrategia de descarbonización y reducción de la huella de carbono de la Zona Franca de Cádiz.