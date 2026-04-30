Abre al tráfico la carretera Estación de San Roque-Los Barrios tras la reparación emprendida por Diputación de Cádiz

Carretera Estación de San Roque-Los Barrios. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras emprendidas por la Diputación de Cádiz en la red de carreteras provinciales, como respuesta a los daños registrados tras la sucesión de borrascas, ha deparado varias novedades en las comunicaciones del Campo de Gibraltar, como en la CA-9207 que enlaza Los Barrios con Estación de San Roque que ya está abierta al tráfico tras culminar una reparación en la que se han invertido más de 330.000 euros. Por otra parte, en la misma comarca se procederá, el lunes 4 de mayo, al corte de un tramo de la CA-9208 de El Cobre.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la apertura de la CA-9207 se resuelve tras culminar las obras de restitución de la cimentación de la calzada, ejecutar su terraplén y renovar su pavimentación entre otras intervenciones. En los próximos días se pintará la señalización horizontal y se instalará el balizamiento. La carretera se abre al tráfico tras verificar que recupera sus prestaciones de seguridad vial.

En lo que respecta a la vía del Cobre su tráfico quedará restringido entre los puntos kilométricos 2,6 y 3,8 si bien dicha incidencia se indicará en los cruces entre los kilómetros 2 y 4 para facilitar el cambio de sentido en la conducción.

En este sentido, ha indicado que en esta carretera se produjo un hundimiento de la calzada cuya reparación requiere el asentamiento de un nuevo muro de escollera-hormigón para sostener el terraplén y asegurar la cimentación. Las obras comenzaron a finales de marzo, tras la declaración de emergencia adoptada por Diputación, y ahora encaran una fase decisiva en la que es preciso interrumpir el tráfico en el tramo referido. En esta intervención se invierten más de 337.000 euros.

Por otra parte, la Diputación ha señalado que en el término de San Roque, concretamente en la CA-9203 conocida como Molino de Fuego, sobrevino una incidencia en la tarde de este miércoles al abrirse un socavón junto a una conducción de drenaje situada en el punto kilométrico 5 que obligó a clausurar el tráfico. La circulación se restablecerá este jueves tras aplicarse zahorra por parte de la Brigada de Conservación de carreteras de Diputación y la próxima semana se aplicará aglomerado en frío y se determinará la mejor solución técnica para la reparación de este desperfecto.