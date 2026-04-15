Bodegas y empresas alimentarias de Cádiz muestran sus productos en el Salón Gourmets de Madrid

Empresas gaditanas en Salón Gourmets de Madrid - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz, a través de su Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, está impulsando, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Jerez de la Frontera, la participación de 25 empresas gaditanas, tanto bodegas como del sector alimentario estos días en Salón Gourmets en Madrid, donde estás mostrando sus productos.

Esta feria está considerada como el mayor evento europeo dedicado en exclusiva a los productos delicatesen, y uno de los mayores escaparates del mundo para los alimentos y bebidas de alta gama, ha indicado la Diputación en una nota, en la que ha añadido que la mitad de las compañías pertenecen al sector vitivinícola.

Así, las 12 bodegas que están participando desde el pasado lunes 13 de abril y hasta el jueves en Salón Gourmets son Bodegas León Domecq, Cayetano del Pino, Xeranthia, Miguel Domecq y Santiago Jordi, todas ellas de Jerez; Bodegas Barón, Juan Piñero, Barbadillo y García de la Jara, de Sanlúcar de Barrameda; Bodegas Manuel Aragón de Chiclana de la Frontera, Bodegas Forlong de El Puerto de Santa María y Bodegas Huerta de Albalá de Arcos de la Frontera.

Las otras participantes del sector alimentario ofrecen variedad de productos, elaborados desde distintos puntos de la provincia gaditana. En ese sentido, han acudido a esta feria tres fábricas de conservas y salazones de Barbate, como son La Chanca, Gadira y Rey de Oros.

Desde Medina Sidonia han acudido las compañías Aromas de Medina y Distintivo de Calidad Huerta de Medina. Procedentes de Conil de la Frontera están exponiendo estos días su producción en Ifema La Kombuchería y Salsas Achilipú.

Asimismo, se encuentran en el estand destinado a la producción gaditana la Almazara Los Horgazales (Villamartín), Quesos El Bucarito (Rota), las salinas Dama Blanca (Puerto Real), Miel Las Bravías (Chiclana), Abuelo Bread (de El Puerto de Santa María) y Arqueogastronomía (empresa radicada en Cádiz, que ofrece experiencias gastronómicas vinculadas a las épocas históricas, como la romana y fenicia).

Las firmas de la provincia gaditana están desarrollando en esta feria encuentros con potenciales compradores, así como estableciendo contactos y alianzas comerciales en un marco, el del Salón, que les dota de mucha visibilidad.

Los productos gaditanos están siendo también protagonistas de dos actos en el escenario principal del pabellón de Ifema que las acoge. El martes el foco estuvo puesto en la Capitalidad Española de la Gastronomía que este año 2026 está desempeñando Jerez.

Para acercar los sabores jerezanos hasta Salón Gourmets, se realizó un showcooking con maridaje a cargo del chef del restaurante La Carboná, Javier Muñoz. Con el título 'Jerez, la identidad de nuestro legado enogastronómico', se preparó un menú compuesto por dos platos y sus correspondientes caldos jerezanos.

El primero fueron quisquillas marinadas en manzanilla, escabeche de ave al oloroso y velo de flor, acompañados en el maridaje por un vino amontillado de Bodegas Cayetano del Pino. El segundo fueron huevos a la flamenca, confitura de tomate al amontillado, guisante lagrimal al sarmiento y polvo de chorizo ibérico. El maridaje que se juntó con esta creación fue un palo cortado de las Bodegas León Domecq.

Esta demostración contó con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, así como con el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas.

Ya el jueves se ofrecerá una degustación de quesos de la marca Payoyo y alfajores de Aromas de Medina regados por vinos gaditanos del Marco de Jerez y de la Indicación Geográfica Protegida Vinos de la Tierra de Cádiz.

Salón Gourmets 2026 se está celebrando en el recinto Ifema de Madrid del 13 al 16 de abril. Este año cumple su edición número 39.