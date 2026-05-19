Cádiz se promociona en Madrid como tierra para acoger eventos corporativos, congresos y viajes de incentivos

Imagen del Global MICE Forums Special Venues & Destinations, celebrado en Madrid - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha promocionado su oferta para acoger eventos corporativos, congresos y viajes de incentivos en una nueva edición de Global MICE Forums Special Venues & Destinations, celebrado en Madrid bajo un formato boutique y altamente especializado.

Una representación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha participado en este encuentro profesional de referencia del segmento MICE, referido al turismo de negocios y eventos corporativos, tal y como ha informado esta institución en una nota.

En el transcurso del evento, el equipo técnico del Patronato ha presentado la oferta de la provincia a agencias especializadas del segmento MICE, organizadores profesionales de congresos, responsables de eventos corporativos, oficinas de convenciones y entidades gestoras de espacios singulares y destinos turísticos nacionales e internacionales.

La singularidad de los espacios de los que dispone Cádiz, su patrimonio histórico y cultural, la gastronomía, la conectividad aérea y la diversidad de experiencias turísticas conforman los principales ejes de la oferta provincial presentada en encuentros profesionales de este segmento.

El turismo de congresos y eventos constituye además un segmento estratégico de alto valor añadido, que contribuye a la desestacionalización turística y genera un importante impacto económico en el territorio, como se ha señalado.

Es por eso que el Patronato de Turismo de la Diputación organiza viajes de familiarización dirigidos a profesionales destacados del segmento MICE. En concreto, durante el mes de mayo ha desarrollado dos acciones de este tipo, una con la participación de agencias especializadas del segmento MICE en el mercado nacional y otra dirigida a responsables de eventos de empresas del ámbito corporativo.