Cádiz refuerza su posicionamiento como destino turístico en Alemania y Polonia

Delegaciones técnicas del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz acuden a una feria en Polonia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha reforzado su posicionamiento como destino turístico en Alemania y Polonia, al acudir varias delegaciones técnicas del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz a la feria de ciclismo y movilidad urbana Velo Berlín y al Spanish Event 2026 del operador turístico polaco Nekera.

Este último se ha celebrado en Cracovia, Varsovia y Gdansk, donde el Patronato ha desarrollado acciones de promoción del destino en colaboración con Turismo de la Provincia de Sevilla, ha indicado la Diputación en una nota.

Velo Berlín se ha desarrollado los días 11 y 12 de abril en Berlín, en el aeropuerto de Tempelhof. Se trata de un evento de referencia en el ámbito del cicloturismo, la movilidad sostenible y las nuevas tendencias asociadas al uso de la bicicleta, que reunió en su última edición a más de 200 expositores y 17.500 personas visitantes.

El patronato ha acudido con Turismo Andaluz dentro del estand de Turespaña, y también ha participado la empresa gaditana Suites Cortijo Fontanilla.

Por otra parte, el Spanish Event 2026 del operador turístico polaco Nekera ha consistido en jornadas de trabajo en las que el Patronato ha presentado el destino a 300 agencias de viajes polacas junto con Turismo de la Provincia de Sevilla.

El mercado turístico polaco presenta "un gran interés", con más de 38 millones de habitantes, un crecimiento económico sostenido y una alta demanda de viajes internacionales. Actualmente, registra un gasto medio diario de 189 euros por persona viajera.

Desde 2025 la provincia de Cádiz cuenta con una conexión aérea directa con Polonia, operada por Enter Air en colaboración con TUI Poland, que conecta Varsovia con el aeropuerto de Jerez de la Frontera en vuelo chárter. La frecuencia se mantiene en un vuelo semanal entre el 1 de mayo y el 15 de octubre.

La oferta del destino ha estado presente también en el III MEET Andalucía, con la participación del Patronato Provincial de Turismo. Este encuentro internacional de referencia para el turismo idiomático se ha celebrado en Sevilla este año, tras haber tenido como sede la ciudad de Cádiz en 2025.

El patronato ha formado parte de una jornada de trabajo profesional celebrada el 12 de abril, en la que participaron 55 profesionales procedentes de 27 nacionalidades, 28 escuelas de español y agentes del sector de la enseñanza del español para personas extranjeras. La jornada combinó formación, negocio y experiencia cultural.

El turismo idiomático se ha consolidado en Andalucía como un segmento estratégico, "altamente rentable y en crecimiento", con un impacto "especialmente relevante" en la provincia de Cádiz, como se ha señalado desde el Patronato.

Según los datos presentados en la Mesa Expert 2026, la comunidad concentra el 40% de las personas estudiantes que llegan a centros federados en España, registra un crecimiento aproximado del 9% en el número de estudiantes y genera un impacto económico directo superior a los 120 millones de euros anuales.

En este contexto, Cádiz se posiciona como un destino destacado dentro de la oferta andaluza gracias a su combinación de "calidad educativa, riqueza cultural y entorno atractivo", contribuyendo "de manera significativa" al desarrollo y proyección internacional de este segmento.

Se trata, además, de un perfil de visitante de alta calidad, con un gasto medio superior a los 700-750 euros semanales y una estancia media de tres semanas, muy por encima de la media del turismo convencional, lo que contribuye a la desestacionalización de la actividad turística y al fortalecimiento del tejido económico.