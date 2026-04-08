Chiclana (Cádiz) contará con un local social en Los Gallos con espacios para uso administrativo

El diputado provincial de Cooperación, Javier Bello, con el alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada de Administración Local de la Junta, Ana Bertón, en las obras que se están realizando en el local social situado en Los Gallos. - Nacho Frade - Europa Press

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El responsable del Área de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, junto a la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana María Bertón, y el alcalde de Chiclana, José María Román, han realizado una visita al local social municipal situado en la zona de Los Gallos, que contara con espacios para uso administrativo.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la iniciativa se encuadra en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), financiado a tres bandas entre la Diputación de Cádiz, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, mientras que el proyecto de obras ha sido elaborado por el Ayuntamiento de Chiclana.

Así, los responsables de las tres entidades representadas en la visita técnica han coincidido en resaltar la importancia de la colaboración institucional para poner en marcha este proyecto que servirá, por un lado, para dar respuesta a las necesidades de espacio de uso administrativo detectadas en el municipio y, por otro, para generar empleo especialmente destinado a personas del sector agrario.

El edificio sobre el que se está actuando se compone de varias estancias actualmente ocupadas por asociaciones sin ánimo de lucro y entidades de carácter social. Existe también una zona sin acondicionar, que es la que se corresponde con el ámbito de actuación previsto en el proyecto, según ha explicado la Diputación, que ha señalado que la actuación contempla una reforma integral del edificio a nivel interior y exterior. En concreto, se crearán tres espacios con vestíbulo de acceso, oficina y sala de usos múltiples en cada uno.

El proyecto de obras prevé un plazo de actuación de cuatro meses y en ese tiempo se realizarán labores de limpieza y demolición de tabiques para redistribuir el espacio del local, se acondicionará el terreno con solería de hormigón tipo HA-25 con malla y se harán trabajos de albañilería y revestimientos. En cuanto a las instalaciones, se colocarán los sistemas eléctrico (cuadros, circuitos, mecanismos y luminarias), contraincendios (extintores y señalización) y de climatización (instalación de equipos).

El desarrollo de estos trabajos en el local social de Los Gallos generará 66 contrataciones y la ejecución de 1.200 jornales, con cargo a la línea Empleo Estable del Programa de Fomento del Empleo Agrario. El proyecto cuenta con un presupuesto que supera los 173.000 euros, de lo que el Gobierno de España aporta 119.812 para la mano de obra. La Diputación y la Junta de Andalucía, por su parte, aportan 53.915,41 euros para la adquisición del material.