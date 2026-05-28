Gavira (Vox) reprocha a Moreno los "once días" sin un solo contacto "serio" desde el 17M: "No hay noticias del PP"

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que ya hayan pasado "once días" de la celebración de las elecciones autonómicas y aún no haya habido "ningún contacto" entre ambos partidos, sobre todo, cuando el Parlamento de la XIII legislatura se tiene que constituir el 11 de junio.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Gavira ha manifestado que Andalucía no tiene "ni un segundo que perder" y ha insistido en que ya han pasado once días desde las elecciones del 17 de mayo sin que haya habido ni un solo contacto "serio" entre PP-A y Vox. Ha dicho que no vale con que un diputado del PP-A se cruce con uno de Vox "por el pasillo" o que se escriba un "whatsApp".

"¿En Andalucía queremos entendernos?, pues sí, nosotros hemos dicho que estamos dispuestos, pero han pasado once días y no hay ningún contacto", ha recalcado Manuel Gavira, quien ha señalado que el PP-A podrá decir que hay "tiempo" hasta el 11 de junio, pero la realidad es que Andalucía "no tiene ni un segundo que esperar".

Ha añadido que el PP-A tiene unos resultados y Vox otros y "somos humildes, sabemos la proporción que tenemos y, en base a eso, nosotros nos vamos a sentar con el Partido Popular".

Manuel Gavira ha insistido en criticar que Juanma Moreno expresara el lunes en Cuacos de Yuste (Cáceres) su deseo de "pactar" con el PSOE poniendo como ejemplo el "entendimiento" entre los grupos socialista y popular en el Parlamento europeo.

Para Gavira, el PP tiene que "renunciar a cualquier acuerdo" con el PSOE, que está envuelto en "casos de corrupción".

"Andalucía necesita un gobierno que sea un bastión contra la mafia y la corrupción sanchista y socialista y un PP que renuncie a cualquier pacto o acuerdo con el PSOE", ha sentenciado el portavoz de Vox, quien ha indicado que si Moreno quiere seguir siendo presidente de la Junta, solo "tiene dos opciones: O pacta o acuerda con Vox, o pacta o acuerda con la izquierda, no hay más opciones".

Ha recalcado que Vox está dispuesto a sentarse con el PP-A con el objetivo de llegar a acuerdos, como ha ocurrido en Extremadura, en Aragón o en Castilla y León y, en la Comunidad Valenciana, en relación con los presupuestos.

Gavira ha afirmado que en esas comunidades, el PP ha aceptado algo que es "puro sentido común" y que Vox ha puesto sobre la mesa: "Bajada de impuestos, más defensa del campo, prioridad nacional y lucha contra la inmigración masiva".

Ha preguntado que le "chirría" o que ve de "malo" Moreno en todo eso y que sus compañeros en otras comunidades han aceptado.

Gavira ha indicado que, en Andalucía, ya se podían haber desarrollado "encuentros y negociaciones y no está sucediendo absolutamente nada".

"Serio es sentarse, con día y hora, para poder llevar a cabo lo que los andaluces decidieron el pasado día 17 de mayo", ha indicado el portavoz de Vox en Andalucía, quien ha indicado que su partido quiere hablar "de políticas y luego ya veremos quien lleva a práctica esas políticas".

"Hace once días de las elecciones y no hay noticias del PP; escuchamos mucho rum rum, sobre todo en los medios, pero un contacto serio no ha habido", ha recalcado.