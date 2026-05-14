Diputación de Cádiz abre el plazo para pedir ayudas a deportistas y entidades deportivas de la provincia

Un evento deportivo patrocinado por la Diputación de Cádiz. ARCHIVO - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP) ha publicado este 14 de mayo cuatro convocatorias de subvenciones en materia deportiva, que concede la Diputación de Cádiz a través del Servicio de Deportes, abriendo el plazo de 20 días hábiles para presentar solicitudes a aquellas entidades y personas interesadas.

El Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, al que está adscrito el Servicio de Deportes, del que es responsable el vicepresidente segundo, Javier Vidal, ha reservado un total de 1.750.000 euros para estas convocatoria destinadas a la promoción del deporte no profesional, dentro de la política de apoyo al deporte en la provincia, ha indicado la Diputación en una nota.

Las cuatro convocatorias, en régimen de concurrencia competitiva, se corresponden con las destinadas a clubes deportivos no profesionales de la provincia, participación u organización de competiciones deportivas, deportistas individuales no profesionales que participen en acontecimientos deportivos y los Premios Deportistas Destacados 2025.

La primera de las convocatorias, destinada a clubes deportivos no profesionales de la provincia, cuenta con un presupuesto total de 850.000 euros, y concede ayudas para la participación en ligas oficiales de ámbito nacional para la categoría sénior. Los clubes interesados podrán presentar como máximo una solicitud referida a una actividad o proyecto a realizar, contemplándose cuatro niveles de ayudas que van desde 10.000 a 25.000 euros en función de la complejidad del proyecto y la liga nacional en la que participe.

La siguiente línea de ayudas está destinada a entidades deportivas de la provincia para la participación u organización de competiciones deportivas oficiales de carácter federado, no profesionales, de ámbito provincial, autonómico y nacional, destinándose la cantidad de 700.000 euros a esta convocatoria de subvenciones, lo cual supone un incremento del 40% del presupuesto destinado a estas ayudas en el año anterior.

Cada entidad deportiva solicitante podrá remitir como máximo una solicitud, referida a una sola actividad o proyecto a presentar que en ningún caso podrá exceder de 4.000 euros.

La tercera convocatoria de ayudas está destinada a deportistas individuales no profesionales que participen en acontecimientos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional incluidos en el calendario oficial de la federación a la que pertenezcan. Esta línea de ayudas cuenta con un presupuesto de 100.000 euros. Quienes la soliciten podrán recibir hasta un máximo de 2.000 euros de ayuda, destinados a subvencionar gastos derivados de la preparación y competición deportiva.

La última de las líneas de ayudas publicadas se trata de los Premios Deportistas Destacados 2025, para reconocer y apoyar a deportistas no profesionales que hayan conseguido puestos de honor, en campeonatos oficiales nacionales e internacionales durante la pasada temporada. Para ello se reservan 100.000 euros para este apartado.

Los premios tienen por objeto asignar ayudas económicas como reconocimiento al esfuerzo, dedicación y logros deportivos, con el fin de paliar los gastos derivados de la preparación y participación en competiciones oficiales o universitarias. Será premiables quienes hayan obtenido alguno de los tres primeros puestos een campeonatos del Mundo, Europa o España, tanto en categoría individual como colectiva.

Así, podrán optar a estos premios deportistas nacidos en la provincia de Cádiz o que cuenten con domicilio habitual en la provincia y además dispongan de la licencia federativa en una entidad deportiva gaditana. En función de la convocatoria, podrán optar a las diferentes ayudas deportistas y entidades deportivas de la provincia, cuyos proyectos a presentar deberán referirse al periodo entre el 1 de diciembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

Las propuestas deberán presentarse por el procedimiento de tramitación electrónica, disponible en la página principal de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz, en el apartado correspondiente a Deportes.