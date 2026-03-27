Diputación de Cádiz apagará el sábado las luces del Palacio Provincial para sumarse a la Hora del Planeta

Archivo - Vista del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz en la capital gaditana. - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha anunciado que el alumbrado interior y exterior del Palacio Provincial, en la capital gaditana, permanecerá apagado este sábado 28 de marzo entre las 20,30 horas y las 21,30 horas, para sumarse un año más a la Hora del Planeta, una iniciativa promovida a nivel mundial por la organización WWF para concienciar a la ciudadanía de la necesidad de emprender acciones contra el cambio climático y a favor de la preservación del medioambiente.

En el marco de esta iniciativa, la Diputación de Cádiz ha indicado que a través de la Agencia Provincial de la Energía ha remitido oficios a los ayuntamientos de la provincia animándoles a participar, tanto apagando las luces que dependan de la entidad local como también difundiendo la acción entre sus habitantes.

Además, la Diputación de Cádiz, y de forma específica la Agencia Provincial de la Energía --dependiente del Área de Transición Ecológica--, apoyarán la campaña con mensajes en sus respectivas redes sociales en Internet. De hecho, la institución provincial aparece mencionada en la web de WWF como uno de los organismos públicos que apoyan la Hora del Planeta.

En ese sentido, se ha animado a toda la ciudadanía a participar en esta iniciativa mundial, que justo este año cumple su vigésimo aniversario.

Tal y como indica la organización, la Hora del Planeta comenzó "solo como un gesto simbólico" y en 20 años se ha convertido "en el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes".

Cualquier persona puede sumarse a esta campaña con tan solo apagar las luces de su casa o negocio entre las 20,30 horas y las 21,30 horas de este sábado 28 de marzo.