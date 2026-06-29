Diputación de Cádiz aporta 60.000 euros para mejorar el entorno del Palacio de los Ribera de Bornos

Archivo - Palacio de los Ribera de Bornos. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha suscrito un convenio de colaboración, con 60.000 euros, con el Ayuntamiento de Bornos para mejorar el entorno del Castillo-Palacio de los Ribera, monumento catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural) y abierto para visitas al público que está considerado como uno de los mayores atractivos turísticos del municipio.

Según ha explicado en una nota, Diputación aporta 60.000 euros para terminar la reurbanización del entorno de este palacio, que comprende las calles Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Rosario (Jardín), San Jerónimo y la Plaza 1 de Mayo. Esta ayuda económica está destinada a concluir trabajos como la demolición y reposición del pavimento actual, que impide un tránsito peatonal accesible según informa el Ayuntamiento bornense, y su reposición por un material de acabado más liso.

También permitirá acabar las obras de infraestructuras soterradas pendientes: alcantarillado, abastecimiento de agua y de riego, red de baja tensión y alumbrado público, principalmente y hará posible colocar mobiliario y elementos urbanos. El plazo de ejecución previsto para estas tareas se ha fijado en ocho meses, según ha indicado la Diputación.

En este sentido, ha explicado que colabora con el Consistorio de Bornos en esta iniciativa en el marco del "evidente interés público" que generan el Castillo-Palacio de los Ribera y sus inmediaciones. A este respecto, a Institución provincial ha señalado que este conjunto monumental "contribuye al fomento del desarrollo económico y social" de la provincia gaditana.

El Palacio de los Ribera ejemplifica el paso de la historia de la dominación árabe a la reconquista cristiana, y el resplandor renacentista. En el siglo XVI, la fortaleza del Fontanar --de origen árabe-- quedó integrada en el Castillo-Palacio de los Ribera, de estilo plateresco. El edificio lo completan unos jardines renacentistas, inspirados en el Patio del Belvedere del Vaticano, diseñado por Bramante. El Castillo-Palacio de los Ribera fue propiedad de la Casa de Medinaceli, hasta que en 1949 fue comprado por el Ayuntamiento bornense.